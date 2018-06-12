Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti Bodrum'da

Yarın ünlü tatil beldesinde konser verecek olan Gülşen-Ozan çolakoğlu çifti, sahne öncesi kaldıkları otelin iskelesinde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Çolakoğlu, oğlunu suya alıştırmak için büyük çaba sarf etti