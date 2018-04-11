HT Magazin'de yer alan habere göre, tatil için Paris’e giden ünlü popçu, seyahati sırasında konserde giymek üzere özel kıyafetler almayı da ihmal etmedi. 4 dansçı eşliğinde sahne alacak olan Gülşen, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatmayı hedefliyor.

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