HT Magazin'de yer alan habere göre, konser için eşi Ozan Çolakoğlu ile İstanbul’dan Antalya’ya uçan Gülşen, havalimanında büyük şok yaşadı. Sahne kostümlerinin de içinde olduğu valizleri kaybolan ünlü popçu, çareyi ev kıyafetlerinden kombin yapmakta buldu.

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, “Uçaktan inince kıyafetlerim bagajdan çıkmadı. Evden geldiğim kıyafetlerle sahneye

çıkıyorum” diyerek muhabirlere dert yandı.



Ünlü popçu, yaşadığı talihsiz olaya rağmen sahne performansıyla göz doldurdu.

Gülşen konser sırasında yaptığı, “İyi ki sahneye uygun giyinmişim, yanar döner” esprisiyle güldürdü.