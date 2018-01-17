Uludağ'da bir etkinliğin 2. gününde sahne alan Gülşen hayranlarıyla buluşurken büyük bir ilgi ile karşılaştı.

İHA’nın haberine göre, 2 saati aşkın programına "Dan Dan" şarkısı ile başlayan Gülşen "Yatcaz kalkçaz hop ordayım" şarkısıyla devam etti. Gülşen'e 2 si kadın 4 dansçı eşlik etti. Sahneye özel orkestrası ve beyaz mini bir kıyafeti ile çıkan ünlü sanatçı hareketli şarkıları ve dans şovları ile dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Eski ve yeni albümündeki şarkıları söyleyen Gülşen konser alanını adeta dans pistine çevirdi.

Gülşen'in sahnesinden sonra eşi Ozan Çolakoğlu da DJ kabinine geçerek dinleyicileri coşturdu.

“NİYE DAHA ÖNCE TAKİP ETMEDİN DİYE SORACAĞIM”

Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Gülşen Adriana Lima hakkında, "Evet almış. Ben de buraya gelirken duydum. Enteresan tabi ki. Galiba daha önce de Türkiye ile haşir neşir bir insandı bildiğim kadarıyla. Tabi yaptığım şarkıların yabancı biri tarafından dinleniyor olması da çok güzel. Daha önce de benim şarkılarımla arabada eğlenirken videolarını paylaşmıştı. Tabi ki bu hoşuma gidiyor. Adriana olduğu için değil. Yurt dışında her hangi bir yabancı birinin sound olarak yakın hissetmesi ve sevmesi, müziğin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Benim de yaptığım işi doğrular gibi geliyor bana. Takibe alma konusunu bende bilmiyorum. Soracağım gördüğüm zaman, niye daha önce almadın diye" dedi.

“KIYAFETLERİMİ SATIŞA ÇIKARDIM”

Muhabirlerin takipçilerinizin kıyafetlerinizi istediği oluyor mu sorusunu cevaplandıran Gülşen, "Bir internet sitesinde daha önce giymiş olduğum kıyafetlerimi satışa çıkardık. Oranın zengini oldum ben bayağı. Gerçekten inanılmaz derecede talep var. Kısa sürede 100 bin liralık satış yaptım. Bunun da belirli bir bölümünü ihtiyacı olan küçük kızlara yardım amaçlı kullanmak istiyorum. Bunu da neden söylüyorum. Çünkü bunu duyup ta etkilenecek ve aynı şekilde yapmak isteyecek insanlar olabilir. Bence herkes elinden gelen her şeyi çocuklar adına ve özellikle küçük kızlar adına yapabilirse ne mutlu bize. Bu sitedeki satışlar tamamen kişisel. Ama diğer kısmı benim kendi içimden gelerek yapmak istediğim bir şey. O yüzden belirtmek istedim zaten. Şimdi çıkıp diyecekler ki, 'İlla ki bu yardımı yapabilmek için bu kıyafetleri satması mı gerekiyor'. Yani her yaptığımı da anlatacak değilim. Sadece o konuyu başka yöne çevirdiğim için bu yüzden belirtmek istedim" şeklinde konuştu.

Adriana Lima

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