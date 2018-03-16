Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, UBER - taksici kavgasının taraflarını aynı masaya oturtacaklarını açıkladı. UBER’in vatandaşta karşılık bulduğu için var olduğunu belirten Tüfenkci, “Taksici esnafı kendini check etmeli ve vatandaş neden UBER’i tercih ediyor bunu iyi analiz etmeli” dedi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Bakan Tüfenkci, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Bakanlık olarak geçen yıl hazırladıkları raporu hatırlatan Tüfenkci, “Biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. UBER vatandaşta bir karşılık bulduğu için yer alıyor ve piyasa kazanıyor. Burada ciddi bir çalışmayı ortaya koyup piyasanın şekillenmesini istiyoruz” dedi. UBER’in tamamen kaldırılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Tüfenkci, “Varsa bir boşluk ona göre düzenlemek istiyoruz” dedi.

MASAK’IN ÇİFTLİKBANK’I İNCELEMESİ GEREKLİ

Tüfenkci, “saadet zinciri” şeklinde örgütlenen Çiftlikbank benzeri yapılarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) inceleme yaptığını belirterek, “Kara para aklama yönünden de MASAK’ın inceleme yapması için müfettişlerimizin talepleri var. Bunların da sonuçlanmasının bu tür girişimlerde bulunanlara esasında ders olacağına inanıyorum” dedi. Çiftlikbank hakkında ihmallerinin olmadığını söyleyen Tüfenkci, “Konu bizden çıktı, mahkemeye intikal etti” diye konuştu.