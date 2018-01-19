Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Çiftlik Bank” benzeri 11 organizasyonun daha Türkiye’de faaliyet gösterdiğini söyledi. Bunların İzmir, Konya, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde olduğunu belirten Tüfenkci, “Saadet zinciri gibi çalışıyorlar. Somut mal alımsatımı olmadan yüksek kâr vaadiyle, bir anlamda kandırarak insanları sisteme dahil ediyorlar” dedi. Tüfenkci, bu şirketlerle ilgili inceleme başlatıldığını, 11 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Tüfenkci, Katar’ın Başkenti Doha’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiftlik Bank hakkında başlatılan incelemeye değinen Tüfenkci, “Bakanlığımıza gelen şikâyetler doğrultusunda biz inceleme başlatmıştık. Müfettişlerimiz incelemelerini iki konuda bitirdi. Bir konuda çalışmaları son aşamaya geldi. Ayrıca reklamlarını 3 ay süreyle durdurma cezası vermiştik. Tüketicileri koruma adına bankalar da biraz daha hassas davranıyorlar. Bu sistemle çalışan sadece Çiftlik Bank yok. 11 tane daha, Türkiye’de çeşitli adlarla faaliyette bulunan organizasyonlar var” dedi.

FAALİYET BÜYÜK ŞEHİRLERDE

İzmir, Konya, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde, saadet zinciri gibi faaliyet gösteren bu şirketlerin somut mal alımsatımı olmadan yüksek kâr vaadiyle bir anlamda kandırarak insanları sisteme dahil ettiğini belirten Tüfenkci, “3-4 ay ödeme yapıyorlar. Ondan sonra ortadan kayboluyorlar” dedi. Tüfenkci, bu şirketlerle ilgili inceleme başlatıldığını belirterek, 11 müfettiş tarafından yürütülmekte olan denetim çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Vatandaşları da uyaran Tüfenkci, “Vatandaşlarımızdan gerçek mal alımı ve satımı olmayan organizasyonlara karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Belli bir süre gidiyor, sonra bu işe dahil olanların mağdur olduğunu görüyoruz” dedi.

Çiftlik Bank

gümrük ve ticaret bakanlığı