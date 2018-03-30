Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Üniversitesi Sektör Seminerleri kapsamında düzenlenen "Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi" programı sonrasında, gazetecilerin Çiftlik Bank soruşturmasına ilişkin sorularını yanıtladı.
Konuya ilişkin şikayetler gelmeye başladığında bu yapıların incelenmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:
"Yaptığımız incelemeler neticesinde burada ticarete konu bir mal olmadığı, sanal bir oyun üzerinden insanların dolandırılabilecekleri yönünde bilgilere ulaştık ve teftiş aşamasında konuyu kamuoyu ile paylaştık. Biz bu uyarıları yaparken Sayın Kılıçdaroğlu da eleştiride bulundu. Bakanlığımızın bir görevi de vatandaşları bilgilendirmektir. Bakanlığımızın banka hesaplarını durdurma yetkisi yok. Biz raporlarımızı cumhuriyet savcılığına teslim eder etmez Adalet Bakanlığı hemen harekete geçti ve hesapları bloke etti. Kırmızı bültenle arama konusundaki gerekli işlemleri Adalet Bakanlığı yürütüyor.
Bakanlığımızın tespit ettiği bu yapıya benzer 65 şirket var. 31 şirketin denetimini tamamladık, bunlardan 21'inin piramit satış olduğu noktasında kanaat getirildi. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu. 34 şirketin denetim işlemleri sürüyor."
Tüfenkci, söz konusu yapının şirket kuruluşunda "Çiftlik Bank" isminin geçmediğine, farklı şirketlerin isimlerinin yer aldığına dikkati çekerek, reklamlarında "Çiftlik Bank" ismi kullanıldığı için reklamları durdurma kararı aldıklarını aktardı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zamanında gerekli müdehalelerin yapılmadığı yönündeki eleştirilerine de cevap veren Tüfenkci, "Biz gerekeni yapıyoruz. Muhalefet yeni uyandığı için mağdurlar üzerinden siyaset geliştirmeye çalışıyor, çözüm olmaya çalışacaklarına kamu kurumlarını suçlayıcı yöne gidiyorlar. Türkiye'de bu bilinci oluşturmak lazım. Yasal mevzuattaki boşlukları giderme adına çalışmalarımızı bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik. Hızlı bir şekilde Meclis'in gündemine getirilecek. Hürriyeti bağlayıcı cezaların artırılması ve piramit satışın tanımının netleşmesi noktasında düzenlemeler yapıldı. Bakanlığımız adına gerekenler yapılmıştır ve süreç bitmiştir. Çiftlik Bank diye adlandırılan yapı için adalete suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.