İstanbul’da baharın geldiğini balıkçıların ve manavların tezgâhlarından anlarsınız... Mesela mart, nisan ayları balıkçı tezgâhlarında baharın müjdecisi gümüş balığının arzı endam ettiği zamanlardır... Gümüş denizlerin en cesaretli balıklarından biri, parıldayan sırtıyla sürüler halinde kıyılarda dolaşmaktan çekinmez, bu yüzden de çok kolayca avlanır. Lüferin de bir numaralı yemi olan gümüş, besin değeri yüksek A, B1, B2 ve D vitamini bakımından zengin bir balık. Beyaz etli balıklara oranla yağlı ama daha az jelatin içeriyor. Balıkçı tezgâhlarındaki ömrü de tıpkı bahar gibi çok uzun sürmez. İşte bu sebeple şu sıralar gümüş yemenin tam zamanı. Burgazada’nın en eski balık lokantalarından Çardak’ın sahibi Ercan Bağcı, “Nisan sonuna kadar yediniz yediniz, sonra gümüş bulmak zor, bu yıl hava soğumadı iyi balık olmadı zaten. Eskiden mart başından itibaren Adalı balıkçılar bol bol gümüş getirirdi. Bugünlerde ancak günde 10-15 kilo gümüş tutuyorlar. Şimdi gümüşün en lezzetli olduğu dönem. Gümüş dolunay ve yeni ayın mehtaplı gecelerinde suların kabarmasıyla sahile yaklaşır. Yumurtlama dönemi martta başlar, nisana kadar devam eder” diye anlatıyor. HT Cumartesi'den Nur Toprakoğlu'nun haberi...

‘TAVASI, IZGARASI’

Peki gümüş balığı nasıl pişirilir? Burgazadalıların en sevdiği balıklardan biri olan gümüşün pişirilme yöntemlerini Bağcı şöyle sıralıyor: “Tavası nefis olur... Acı biberlisi, acı soslusu, ançüezlisi, biberlisi, salçalısı, iç pilavlı salması, kroketi, şişi, ızgarası, salatası yapılır, insana parmaklarını yedirir. Adalılar mart-nisan aylarında ara sıcak olarak mutlaka gümüş yer. Eskiler şekerlerini dengelemek için üzerine de mutlaka helva yerlerdi.”

GÜMÜŞ TAVA

Malzemeler: 1 kg gümüş balığı (temizlenmemiş), 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, Zeytinyağı

Hazırlanışı: Unu ve tuzu iyice harmanlayın. Daha sonra yıkayıp kuruttuğunuz gümüş balıklarını una batırın. Balıkları undan aldıktan sonra iyice silkeleyerek üzerinde fazla un kalmamasına özen gösterin. Balıkları derin bir tavada kızgın yağda kızartın. Kızarttığınız gümüş balıklarını sıcak olarak servis edin.