Gümüşhane 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Gümüşhane Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Gümüşhane 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 78.43 olarak belirlenirken, saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 96.3 duyruldu. Gümüşhane 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 58.153 oyla yüzde 77.68 - Muharrem İnce: 9.227 oyla yüzde 12.32 - Meral Akşener: 6.036 oyla yüzde 8.06 - Temel Karamollaoğlu: 1.139 oyla yüzde 1.52 - Selahattin Demirtaş: 211 oyla yüzde 0.28 - Doğu Perinçek: 101 oyla yüzde 0.13



Gümüşhane 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 58.153 oyla yüzde 77.68Muharrem İnce: 9.227 oyla yüzde 12.32Meral Akşener: 6.036 oyla yüzde 8.06Temel Karamollaoğlu: 1.139 oyla yüzde 1.52Selahattin Demirtaş: 211 oyla yüzde 0.28Doğu Perinçek: 101 oyla yüzde 0.13

Genel seçime yüzde 79.32 oranında katılımın sağlandığı Gümüşhane il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 93.9 oranında açıldı. Gümüşhane 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 57.654 oyla yüzde 77.96 - Millet İttifakı: 14.870 oyla yüzde 20.11 oranında oy aldı. Yine, Gümüşhane 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 42.433 oyla yüzde 57.38 - MHP: 15.221 oyla yüzde 20.58 - İYİ Parti: 8.461 oyla yüzde 11.44 - CHP: 5.029 oyla yüzde 6.80 - SP: 1.380 oyla yüzde 1.87 - HDP: 478 oyla yüzde 0.65 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla Gümüşhane 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 57.654 oyla yüzde 77.96Millet İttifakı: 14.870 oyla yüzde 20.11AK Parti: 42.433 oyla yüzde 57.38MHP: 15.221 oyla yüzde 20.58İYİ Parti: 8.461 oyla yüzde 11.44CHP: 5.029 oyla yüzde 6.80SP: 1.380 oyla yüzde 1.87HDP: 478 oyla yüzde 0.6516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…