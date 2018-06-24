Gümüşhane 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy
sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Gümüşhane Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.
Gümüşhane 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 78.43 olarak belirlenirken, saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 96.3 duyruldu. Gümüşhane 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 58.153 oyla yüzde 77.68 - Muharrem İnce: 9.227 oyla yüzde 12.32 - Meral Akşener: 6.036 oyla yüzde 8.06 - Temel Karamollaoğlu: 1.139 oyla yüzde 1.52 - Selahattin Demirtaş: 211 oyla yüzde 0.28 - Doğu Perinçek: 101 oyla yüzde 0.13
Gümüşhane 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:
Genel seçime yüzde 79.32 oranında katılımın sağlandığı Gümüşhane il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 93.9 oranında açıldı.
Gümüşhane 2018 genel seçim sonuçlarına göre
Cumhur İttifakı: 57.654 oyla yüzde 77.96 - Millet İttifakı: 14.870 oyla yüzde 20.11 oranında oy aldı.
Yine, Gümüşhane 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda;
AK Parti: 42.433 oyla yüzde 57.38 - MHP: 15.221 oyla yüzde 20.58 - İYİ Parti: 8.461 oyla yüzde 11.44 - CHP: 5.029 oyla yüzde 6.80 - SP: 1.380 oyla yüzde 1.87 - HDP: 478 oyla yüzde 0.65 oy aldı.
Saat 20:13 itibarıyla Gümüşhane 2018 genel seçim sonuçları şöyle:
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