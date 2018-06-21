24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Gümüşhane AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu. AK Parti Gümüşhan'den milletvekili adayı gösterdi. İşte AK Parti Gümüşhane için milletvekili adayları...

AK PARTİ 2018 GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HACI OSMAN AKGÜL YÜKSEK ÖĞRENİM MÜHENDİS / MİMAR CİHAN PEKTAŞ YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL



Atatürk Caddesi'nde Gümüşhanelilere seslenen Başbakan Yıldırım, 16 yıl boyunca memleketi kalkındırmak için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Yıldırım, "AK Parti'ye, kutlu yürüyüşe sahip çıktığınız için size minnettarız. 15 Temmuz'da Türkiye'nin istiklaline kasteden FETÖ'ye karşı bir olduk, beraber olduk. Sizler bu meydanda ezanı indirmediniz, ay yıldızlı bayrağı indirmediniz. Cumhurbaşkanı'nıza, hükümetinize ve Başbakan'ınıza sahip çıktınız. Hainlere diz çöktürdünüz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz; ama Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları bitmedi. Başka başka yeni planlarla karanlık planlarla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar" dedi.