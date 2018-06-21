24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Gümüşhane Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili aday listesi belli oldu. CHP Gümüşhane'den 2 milletvekili adayı gösterdi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Gümüşhane için milletvekili adayları...

GÜMÜŞHANE 2018 CUMHURİYET HALK PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MAHİR CAN YÜKSEK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 2 RAMAZAN AYAS ORTA ÖĞRENCİ

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Aşağıda yazılı olanlar oy kullanamazlar (298/7 md.):

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).