Son günlerde mevsim normallerinin altında hava sıcaklığı ve yağmur yağışının gerçekleştiği Gümüşhane’de vatandaşlar bugün sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde kar sürprizi ile karşılaştı.





İHA'nın haberine göre, özellikle sahile yakın bölgelerde gerçekleşen kar yağışı tarihi ipek yolu üzerinde bulunan 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı Geçidi ile zirvedeki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezini beyaza bürürken, 2 bin 24 metre rakımdaki Limni Gölü Tabiat Parkı da yağıştan nasibini aldı.

METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Toroslar Mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa çevreleri ile Batman'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen kesimlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Batman'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz ile Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

NİĞDE, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 18°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK, 21°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ERZURUM, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞIRNAK, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

VAN, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Batman'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KİLİS, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu Rüzgar: Güneydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey yönlerden, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, orta ve güneyinde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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