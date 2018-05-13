Son günlerde mevsim normallerinin altında hava sıcaklığı ve yağmur yağışının gerçekleştiği Gümüşhane’de vatandaşlar bugün sabah erken saatlerde yüksek kesimlerde kar sürprizi ile karşılaştı.
İHA'nın haberine göre, özellikle sahile yakın bölgelerde gerçekleşen kar yağışı tarihi ipek yolu üzerinde bulunan 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı Geçidi ile zirvedeki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezini beyaza bürürken, 2 bin 24 metre rakımdaki Limni Gölü Tabiat Parkı da yağıştan nasibini aldı.
METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Toroslar Mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa çevreleri ile Batman'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen kesimlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Batman'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 20°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz ile Toroslar Mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
NİĞDE, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 18°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK, 21°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
ERZURUM, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞIRNAK, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
VAN, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Batman'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
DİYARBAKIR, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KİLİS, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu Rüzgar: Güneydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey yönlerden, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa),Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, orta ve güneyinde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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