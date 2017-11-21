Gümüşhane'de Türk bayrağını öpen öğrenci konuştu

Gümüşhane'de okuluna giderken ve dönerken bir dükkanın kapısındaki Atatürk posterli Türk bayrağını öpen öğrencinin ilkokul birinci sınıf öğrencisi Tusem Alkan olduğu ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Hasanbey Mahallesi'ndeki bir işletmenin kapısında bayrak öpen çocuk görüntülerinin medyaya yansımanın ardından bir anda gündem olan çocuk ve arkadaşlarına ulaşıldı. Aysın Rafet Ataç İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Tusem Alkan, her gün okula gidip gelirken arkadaşlarıyla birlikte Atatürk posterli Türk bayrağını öpüyor. Arkadaşları Zeynep Eslem Yıldız ve Meryem Pir'le birlikte okul gidişi ve dönüşü bayrağı öpen Tusem Alkan, sempatik tavırları ve konuşmalarıyla dikkat çekerken, bayrağı çok sevdiği için öptüğünü söyledi.

"DURMADAN SARILIYORUM"

Atatürk'ü ve Türk bayrağını çok sevdiğini kaydeden Alkan, "Durmadan sarılıyorum. Bu bayrakta Atatürk de var. O bizim milletimizi kurtardı. O yüzden onu çok seviyorum" dedi. Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram ettiğini ifade eden Alkan'ın arkadaşları Zeynep Eslem Yıldız ve Meryem Pir de Atatürk'ü çok sevdikleri için sürekli öptüklerini söyledi.

İşletme sahibi Abdulkadir Kiraz da 10 yıldır esnaflık yaptığını, 6 yıldır da bayrağın kapıda asılı durduğunu belirterek, "Son bir iki ay içinde kamera kayıtlarını izlediğimde kız çocuklarının gelip bayrağı ve Atatürk'ü öptüğünü gördüm. Ben de merak ederek günlük takip etmeye başladım. Baktım ki her gün yapıyorlarmış. Genelde de öperken 'Atatürk' diye sarılıp bayrağı öpüyorlar. Çok hoşuma gitti. Atatürk sevgisini, bayrak sevgisini ailesi aşılamış. Tebrik ediyorum. Maşallah diyorum. Ülke emin ellerde" diye konuştu.