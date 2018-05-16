2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Gümüşhane ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Gümüşhane'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Gümüşhane iftar vakti.

GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Gümüşhane'de iftar vakti 19:39 olarak yer almakta. Gümüşhane'de saat 19:39’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

GÜMÜŞHANE İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Gümüşhane yarın gece 2. sahura kalkacak. Gümüşhane sahur vakti 03:12 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Gümüşhane'de 03:12 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.



MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

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