24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi Gümüşhane İYİ Parti milletvekili aday listesi belli oldu. İYİ Parti Gümüşhane'den 2 milletvekili adayı gösterdi. İşte İYİ Parti Gümüşhane için milletvekili adayları...

GÜMÜŞHANE 2018 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 ALİ ATEŞ YÜKSEK İŞ ADAMI 2 NECDET İLHAN YÜKSEK MÜHENDİS

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."