Mübarek Ramazan ayı bitip, bayrama yaklaşırken bayram namazı saatleri merak konusu durumunda. Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta olacak sorusunun cevabını tüm Hakkarililerin aklını kurcalıyor.

14 Haziran Perşembe günü arefeden sonra, bu yıl 15 Haziran cuma gününe denk gelen Ramazan bayram namazı saati sorusu Diyanet'in açıklamasıyla cevap buldu. İşte Gümüşhane Ramazan Bayramı namazı saati...

Gümüşhane Ramazan Bayram namaz vakti...



Ramazan Bayram Namaz Vakti

Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 05:36 Bayram Namaz Saati 06.19

Bayram namazı nasıl kılınır?

İlk Rekat

1.Cemaat durumunda iken "Niyet ettim Allah rızası için ramazan bayramı namazını kılmaya uydum imama" diyerek niyet edilir.

2.İmam, "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek imam gibi ellerini göbek altında bağlar.

3.İmam ve cemaat Subhaneke'yi kendi duyacağı sessizlikte okur.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam tekrar Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

6.İmam 3. kez Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra göbek altında bağlanır.

7.İmam Fatiha ve sureyi okuduktan sonra normal olarak secdeye gidilerek rekat bitirilir, 2. rekata kalkılır.

İkinci Rekat

1.Eller bağlandıktan sonra imam Fatiha ve bir sure okur. Cemaat dinler.

2.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

3.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

4.İmam Zevaid tekbiri alır. Eller kulaklara gittikten sonra yanlara bırakılır.

5.İmam rukuya eğilmek için "Allahu Ekber" der, cemaat de imamla birlikte rukuya eğilir.

6.Bu rekatın kalanı normal namazlardaki gibi bitirilir.



Bayram namazından sonra Hutbe olup, sünnettir. Cuma namazında ise Hutbe farz olup, cuma namazından öncedir.

Ramazan Bayramı'na ait çeşitli hususlar

Ramazan ayına has sadaka olan fıtır sadakası, bayram namazı kılınmadan önce muhtaçların eline ulaşması ve bu yardımla ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların da bayrama hazırlık yapmalarına imkan vermek efdaldir.

Bayram günlerinde yeni ve temiz elbiseler giyilip hoş kokular sürünmek Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir.

Bayram günlerinden önce veya bayram günlerinde küs olanların barışması ve helalleşmesi müslümana yaraşır bir harekettir, zira bayramda küs durulmaz.

Hususiyetle Ramazan Bayramı sabah namazından önce cemaatle birlikte kahvaltı yapmak birlik ve beraberlik açısından kaynaştırıcı olmaktadır.

Bayram namazı cemaatle camide kılındıktan sonra, dağılmadan caminin içerisinde imamdan başlayıp tüm cemaatle müsafaha tebrikleşme ve tokalaşma yapmak güzel adetlerdendir.

Bayram namazı camide kılındıktan sonra vakit geçirmeden aile ile birlikte bayramlaşmalı ve öncelikle anne-baba ziyaret edildikten sonra sırasıyla yakın ailenin yaşlılarından başlayıp dost ve akrabalar ziyaret edilmelidir, buna imkan yoksa telefonla zaman kaybetmeden aranmalıdır.

Çocukların cemaate alışıp sosyalleşmesine katkıda bulunması için onların da sabah erkenden camiye bayram namazına götürülüp o manevi atmosfer tattırılmalıdır.

Türkiye dışında yaşayanlar, kanun ve temayüller doğrultusunda okula giden çocuğu için bayram günlerinde izin alınması hususunda haklarını aramalıdır.

Bazı ilçelerin bayram namazı saatleri



GÜMÜŞHANE 5:36 KELKİT 5:37 KÖSE 5:36 KÜRTÜN 5:37 ŞİRAN 5:39 TORUL 5:37 BAYBURT 5:34 AYDINTEPE 5:34 DEMİRÖZÜ 5:36

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