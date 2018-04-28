Gümüşhanespor - Nazilli Bld. sahaya çıkıyor

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Gümüşhanespor ile Nazilli Bld., 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. 61 puanlı Gümüşhanespor 1. sırada bulunuyor, Nazilli Bld. 26 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Gümüşhanespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Nazilli Bld., son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 480 kodlu maçı oynayanlar; Gümüşhanespor galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 5.50, Nazilli Bld. galibiyet oranı 8.50.

Gümüşhanespor önceki hafta Nazilli Bld. mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Nazilli Bld. ise Gümüşhanespor maçında 1-1 berabere kaldı.

Gümüşhanespor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Gümüşhanespor, kendi sahasında 34 gol attı, 13 gol yedi.

Nazilli Bld. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nazilli Bld., 10 gol atarken 27 gol yedi.