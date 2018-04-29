Gümüşhanespor - Nazilli Bld. sahaya çıkıyor

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Gümüşhanespor, 29 Nisan 2018 Pazar günü Nazilli Bld. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:30. Gümüşhanespor 61 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Nazilli Bld. 26 puanda ve 16. sırada. Gümüşhanespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Nazilli Bld. son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 480 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gümüşhanespor kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 5.50, Nazilli Bld. sahadan galip ayrılırsa 8.50 oranını elde edecekler.

Gümüşhanespor önceki hafta Nazilli Bld. mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Nazilli Bld., Gümüşhanespor karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Gümüşhanespor, evinde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 34 gol atıp 13 gol yedi.

Nazilli Bld., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Nazilli Bld., deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.