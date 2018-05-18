Gümüşhanespor - Sakaryaspor maçı heyecanı

Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup heyecanı devam ediyor. Gümüşhanespor, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Sakaryaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Gümüşhanespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sakaryaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 103 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gümüşhanespor kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.10, Sakaryaspor sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Gümüşhanespor son haftadaki Bugsaş Spor müsabasında 0-3 yenildi.

Sakaryaspor ise Nazilli Bld. karşılaşmasında 3-0 yenildi.