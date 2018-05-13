Gümüşhanespor - Ş.Urfaspor karşılaşma önü

Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup maçında Gümüşhanespor ile Ş.Urfaspor, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Gümüşhanespor 1 puanla 1. sırada, Ş.Urfaspor 1 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Gümüşhanespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ş.Urfaspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 596. İddaa'da Gümüşhanespor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ş.Urfaspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Gümüşhanespor önceki hafta Bugsaş Spor mücadelesinde 0-3 yenildi.

Ş.Urfaspor ise Silivrispor karşılaşmasında 3-0 kazandı.