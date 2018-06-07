“Her gün önünden geçtiğiniz şeylere bir süre sonra dönüp bakmazsınız. O gösterişli binalar, renkli alışveriş merkezleri sıradan gelmeye başlar, kalabalık size fazla gelir. Sonra yüzünüzü ısıtan bir güneş belirir bulutların arkasından… Bakarsın gökyüzüne, ağaç dalları siluet olmuştur, çıkarır iPhone’u bir kare çekersin. Güneş tekrar kaybolur bulutların arkasında…”
“Fotoğraf çekerken eski bazı kuralları unutabilirsiniz. Bunlardan biri de güneşi arkanıza alıp fotoğraf çekmenizdir. Şimdilerde ise “farklı bir kare arıyorsanız ters ışıkta fotoğraf çekin” diyoruz. Bunu yapmak iPhone X ile çok kolay. Öncelikle konunuzun fotoğraf karenizin neresine geleceğine karar verin. Eğer konu hareketli ise gidiş yönünde biraz daha fazla alan bırakabilirsiniz. Daha sonra ilgi merkezi konunuza parmağınızla dokunun ve parmağınızı aşağıya doğru kaydırın. Böylece pozlamayı koyultmuş, patlayan bölgeleri kontrol altına almış olursunuz. İyi siluet fotoğrafları elde etmek için figürlerin hatlarının belli olmasına ve temiz bir alana düşmesine çalışın.”
-Ömer Serkan Bakır, Fotoğraf dergisi Genel Yayın Yönetmeni
"Gün batımı fotolarını Üsküdar Salacak ve Kadıköy rıhtım civarında çektim.İlk adım gün batımını en iyi görebileceğimiz yerlere karar vermek. Ve tabii ki zamanında orada olmak. Bu sayede öncesi ve sonrasını, renk tonlarını görebiliriz."
-Kerem Uzel, fotomuhabir
"Gün batımı saatleri genelde huzur ve sakinlik hissi vermiştir bana. İşin teknik tarafı ise bir o kadar hareketlidir. Gün batımı ters ışıkta yapılan bir çekimdir."
-Kerem Uzel, fotomuhabir
"Objeler siluetler olarak görünür."
-Kerem Uzel, fotomuhabir
Fotograf çekilecek kadraja karar verdikten sonra eğer hareketli ise objeler lekelerin birbiri üstüne gelmeden formlarını ortaya çıkaran ana gelene kadar beklemek, sabırla fotograf çekmek gerekir.”
-Kerem Uzel, fotomuhabir
"Mardin, yıllardır gitmek istediğim hep ertelediğim bir seyahatti benim için. Bu sene Mardin Bienali açılışını da bahane ederek aylar önceden programıma almıştım. Mardin denince aklıma eski şehirden seyredilen uçsuz bucaksız Mezopotamya ovası, arka fonunda bu büyüleyici manzaranın olduğu cami minareleri, medrese kubbeleri, Taş sokaklar, Çarşı içindeki bakırcılar, kültür çeşitliliği ve leziz yemekler gelir."
-Derya Turgut, Profesyonel Fotoğrafçı
"Mardin’deki son akşamımı Kasimiye Medresesi’nde gün batımını fotoğraflayarak değerlendirmek istedim. Bu nedenle kapanış saatine yakın gittiğimde öğrendim ki o müthiş manzara ancak çatıdan izlenebiliniyor ve o gün orada özel bir çekim olduğu için yukarı çıkılmasına izin verilmiyormuş."
-Derya Turgut, Profesyonel Fotoğrafçı
"Uzun yıllar medresede bekçilik dahil birçok gönüllü işte çalışmış ve emekli olmuş Mehmet Bey’in hala görev yapan oğulları Fahri Taş bize istisna yapıp çekim için yukarı çıkmamıza izin verdi. Ve buradaki siluet fotoğrafları da öyle orda çıktı."
-Derya Turgut, Profesyonel Fotoğrafçı
"Normalde benim için gün batımından hemen önceki altın saatler olarak bilinen zaman dilimi, çok kıymetlidir. Gökyüzü pastel pembe tonlara bürünür ve benim etkilendiğim bu sihirli anlardır. Medresenin kubbesini bu şekilde çektim. Fakat diğer çekim sürdüğü için çatıda insanlar vardı. Bu durum tercih ettiğim bir ortam olmamasına rağmen bekçinin yönlendirmesiyle iPhone X’um ile siluet fotoğrafları çekmiş oldum."
-Derya Turgut, Profesyonel Fotoğrafçı
"Arkadaşım ve benim siluet fotoğraflarımız ise bekçinin elinden :) iPhone’la çekim tekniklerine bu kadar hakim olmasından çok etkilendim. İyi bir siluet fotoğrafı için önerilerim;
Özne güneşle sizin aranızda olmalı. Manuel pozlama yaparak ön planı karartabilirsiniz. Bunun için telefonun ekranına basılı tutarak sarı kutu belirdiğinde barı parmağınızla aşağı kaydırın. Bu şekilde hem etkileyici siluet fotoğrafı çekmiş olur hem de grenlerden kaçınmış olursunuz. Daha sonra Snapseed uygulamasıyla gereken yerlerde karartma vs gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.”
-Derya Turgut, Profesyonel Fotoğrafçı
"Bize göre İstanbul’da gün batımları en güzel Galata Köprüsü’nden ve tam o saatte bindiğiniz Kadıköy vapurundan çekiliyor."
-Çiler Geçici, Fotoğrafçı
-Mehmet Kırali, Fotoğrafçı
"iPhone X ile bu altın saatlerde gün batımının harika renklerini yakalamak oldukça kolay ve keyifli oluyor. Telefonun 12 MP geniş açı kamerası ve ƒ/1.8 diyafram özellikleri gözünüzün gördüğü renklere yakın ve oldukça net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor."
-Çiler Geçici, Fotoğrafçı
-Mehmet Kırali, Fotoğrafçı
"Gün batımı fotoğraflarını çekerken ekrana uzun basarak, pozlamayı ayarlayabilirsiniz, biraz düşürdüğünüzde renklerin daha belirgin olduğunu göreceksiniz."
-Çiler Geçici, Fotoğrafçı
-Mehmet Kırali, Fotoğrafçı
"Kamerayı güneşe doğru tuttuğunuzda ise karşınızdaki kişi veya objelerin silüetlerini çekebilirsiniz."
-Çiler Geçici, Fotoğrafçı
-Mehmet Kırali, Fotoğrafçı
"Özellikle yağmurlu günlerden sonra gün batımları gerçekten çok şahane oluyor, kaçırmayın ve güneş battıktan sonraki dakikalarda da beklerseniz inanılmaz güzellikte renklerle karşılaşabileceğinizi unutmayın. Fotoğraflardan birini de çok sevdiğimiz Mardin’de çektik. Oradaki gün batımı her zaman huzur verici oluyor."
-Çiler Geçici, Fotoğrafçı
-Mehmet Kırali, Fotoğrafçı
“Büyüleyici Kapadokya’yı gün batımında seyretmek şimdiye kadar yaşadığım en keyifli gezi anılarından."
-Jennifer Tuffen, Seyahat fotoğrafçısı
"iPhone X’un, nereye gidersem gideyim her zaman cebimde olmasını ve istediğim zaman bir anı gerçek renkleriyle yakalamasını çok seviyorum. Gün batımı resimleri çekmek iPhone X’la gerçekten çok kolaylaştı.”
-Jennifer Tuffen, Seyahat fotoğrafçısı
“Kapadokya en güzel günbatımı resimlerini çekebileceğiniz eşsiz güzellikte bir yer. Detayları ve renkleri gerçeği gibi yakalayabilmeniz için elinizde güvenebileceğiniz bir fotoğraf makinesi şart. Bence iPhone X gün batımı resimlerinde bile çok güzel sonuçlar almamızı sağlıyor. Ayrıca DSLR makinelerdeki gibi tecrübe ve bilgiye de pek gerek yok. iPhone’daki Hava Durumu uygulamasından bulunduğum yerin gün batımı saatini öğreniyorum, 30 dakika öncesinden gün batımını izleyebileceğim bir yere gidiyorum ve çeşitli açılardan resimler çekiyorum. Bu kadar kolay ve beğendiğim resimler çekmeye bayılıyorum.”
-Ümit Yörük, Seyahat fotoğrafçısı
"iPhone’la gün batımı fotoğrafları çekerken exposure ayarını ve focus’u iPhone’un kendisinin yapmasını tercih ediyoruz. Yani ful otomatik çekim. İlk çektiğimiz resmi iPhone’un kamerasını güneşe direkt bakacak şekilde çekiyoruz. Sonraki resimlerde ise bileğimizi kullanarak güneşin etrafında hafif açılarla başka çekimler yapıyoruz. Bu çektiğimiz resimler arasında en iyi olanları seçiyoruz. Hepsi bu. Çok az pratik gün batımı resimlerinde ustalaşma sağlıyor."
-Ümit Yörük, Seyahat fotoğrafçısı
-Kerem Uzel, fotomuhabir
-Kerem Uzel, fotomuhabir
-Kerem Uzel, fotomuhabir
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