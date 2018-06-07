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"Arkadaşım ve benim siluet fotoğraflarımız ise bekçinin elinden :) iPhone’la çekim tekniklerine bu kadar hakim olmasından çok etkilendim. İyi bir siluet fotoğrafı için önerilerim;

Özne güneşle sizin aranızda olmalı. Manuel pozlama yaparak ön planı karartabilirsiniz. Bunun için telefonun ekranına basılı tutarak sarı kutu belirdiğinde barı parmağınızla aşağı kaydırın. Bu şekilde hem etkileyici siluet fotoğrafı çekmiş olur hem de grenlerden kaçınmış olursunuz. Daha sonra Snapseed uygulamasıyla gereken yerlerde karartma vs gibi düzenlemeler yapabilirsiniz.”

-Derya Turgut, Profesyonel Fotoğrafçı