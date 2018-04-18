Kalender Günalp Bey, Diriliş Ertuğrul'un senaryosuna dahil olmasıyla gündeme geldi. Kalender Günalp Bey, ile ilgili tarihi belge ve arşivlerde bir bilgiye rastlanmadı. Dizi de ise Saadettin Köpek'in yetiştirdiği adamı olarak yansıtılıyor. Dizide Karacahisar Kalesi ve uç beylikler Saadettin Köpek'in hamleleri sonucu Ertuğrul Bey'den alınıp Kalender Günalp Bey'e verildi. Kalender Günalp Bey'e dizide hayat veren Engin Özetürk ile ilgili bilgiler haberimizde.

ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Engin Öztürk 28 Eylül 1986'da Eskişehir'de dünyaya geldi. Asker emeklisi bir baba ve ev hanımı bir annenin dördüncü çocuğudur. Eskişehir'de büyümüş ve Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gelmiş ve daha sonra 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde okumaya başlamış, 2012 yılında mezun olmuştur.

2003 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. Ancak daha sonra askerlik mesleğinin kendisine uygun olmadığını anlamış ve konservatuvara girmiştir. Tiyatro merakı da Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda girdiği Tiyatro Kolundan gelmektedir.

2010 yılında seçmelerine katıldığı Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Selim Yaşaran karakterine hayat verdi. Dizi Engin Öztürk'ün Türkiye ve Arap ülkelerinde tanınmasına sebep olmuştur. Dizinin 2012 yılında sona ermesi üzerine üniversite okuduğu dönemde hem oyun oynadığı hem de barmenlik yaptığı barın sahibi ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü üstlendiği Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Komiser Emre karakterini canlandırmıştır.

Bunun yanı sıra Muhteşem Yüzyıl dizisinde II. Selim rolünü üstlenmiştir. Hatırla Gönül dizisinin iç mimarlık okuyup marangoz olan Yusuf rolünü canlandırmış. En son 2016 Aralık'ta bitmiş olan Yüksek Sosyete adlı dizide Kerem Özkan karakterini canlandırmıştır.

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