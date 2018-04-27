Posta'nın haberine göre; Günay Musayeva, 2011 yılında oyuncu Tolga Karel ile evlenip Türkiye’ye gelin gelmişti. Oğlu Cihangir’e rağmen 2015’te boşanmış ama ülkesine dönmemişti.

Önceki gün bir davete katılan 32 yaşındaki Günay Museyava, yenilettiği silikonları ile dikkati çekti.