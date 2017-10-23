Günaydın mesajı attı, gözaltına alındı!

İsrail polisi, "günaydın" şeklindeki Arapça paylaşımı sosyal medya sitesinin "onlara saldır" olarak İngilizceye tercüme etmesi üzerine paylaşımın sahibi Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail polisi sosyal medya sitelerinden Facebook'un otomatik tercüme hizmetini kullanarak skandal bir uygulamaya imza attı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Beitar İlit'teki bir inşaat alanında çalışan Filistinli, burada fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabından paylaştı. İnşaat alanındaki buldozerin önünde çekildiği fotoğrafın altına da Arapça "günaydın" yazdı.
Paylaşımı inceleyen İsrail polisi Arapça bilmediğinden dolayı ne yazdığını anlamak için Facebook'un otomatik tercüme hizmetini kullandı. Facebook Arapça "günaydın" ifadesini İngilizceye "saldır onlara", İbraniceye ise "yarala onları" şeklinde tercüme etti.
Bunun üzerine polis Filistinli genci gözaltına alarak karakola götürdü. Yapılan soruşturma sonucunda paylaşımın yanlış tercüme edildiğinin anlaşılması üzerine genç serbest bırakıldı.
Arapça bilmeyen İsrail polisinin Facobook tercümesini kullanarak hareket etmesi ise yerel basında eleştirilere neden oldu.
Times of Israel haber sitesi İsrail polis sözcülüğünden bir yetkilinin olayı doğruladığını yazdı. Habere göre, Filistinli inşaat işçisinin "kışkırtma şüphesiyle" gözaltına alındığını belirten yetkili, bunun doğru olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını kaydetti.
İsrail polisi, sosyal medya paylaşımlarından dolayı Filistinlilere yönelik gözaltı kampanyası yürütüyor. Filistinlilerin sosyal medya paylaşımlarını takip etmek için özel bir birim oluşturan polis, çok sayıda kişiyi paylaşımlarından dolayı gözaltına alıyor.
Filistin Yüksek İslam Konseyi Başkanı ve eski Kudüs Müftüsü İkrime Sabri, 2014 yılında Mescid-i Aksa’da verdiği bir cuma hutbesinde, İsrail polisinin Filistinlileri Facebook'taki paylaşımlarını gerekçe göstererek tutukladığını belirterek, "İsrail’e bu fırsatı vermemek için dikkatli olunması" çağrısı yapmıştı.
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Misafir 58 dakika önceİsrailli yetkililer arapça bilmiyor mu? Rezalet ki ne rezalet00