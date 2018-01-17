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Yeni doğan her günde içinizde açan çiçekler daha da renklensin, her gününüz birbirinden aydınlık ve umut dolu olsun. Evinizde sağlık, huzur, neşe ve bereket hiç eksilmesin... Mutlu bir gün dileğiyle, günaydınlar...