Günaydın mesajları araştırması yapan binlerce vatandaş, sevdiklerine ve yakınlarına yeni güne başlarken günaydın mesajları göndererek iyi dileklerde bulunuyor. İşte sevdiklerinize ve yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel günaydın mesajları ve resimli günaydın mesajları.
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Günaydın mesajları, internet üzerinde vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Yakınlarına ve sevdiklerine günün başlangıcında güzel bir günaydın mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel günaydın mesajlarını ve resimli günaydın mesajlarını araştırıyor. İşte sevdiklerinize ve yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel günaydın mesajları...
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Sabahınız hayırlı, gününüz aydın, eviniz bereketli ve huzurlu olsun. Günaydın.
Mutlulukların peşinizi bırakmadığı, üzüntülerin size yaklaşmadığı güzel bir gün dilerim.
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Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da, şimdi yanında olamasamda, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.
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Senin olmadığın günün sabahına uyanmak zor da olsa, sana bir adım daha yaklaştıran güne merhaba... Günaydınlar ceylanım.
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Dilerim ki hakkında her şey hayırlı olsun. Kötülük senden kilometrelerce uzakta olsun. Dünyada hiç kimse senin kadar sevilmiyor, bunu bil sevgilim. Günaydınlar.
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Önceden uyanmış olup dа ayakta olаnlаrа, bıktık artık senden bırak yаkаmı diyenlere, biricik kаnkаlаrımа arkadaşlarıma, beni seven yа da gıcık olup dа söyleyemeyen herkese günаydınlаr olsun.
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Günaydın! Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden Rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Mutlu ve huzurlu günler dilerim.
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Güne nasıl başlarsan öyle devam eder. Güzel bir gün hayır duaları ile başlar. Allah hayırlı, huzurlu, sağlıklı güzel bir gün nasip etsin cümlemize. Hayırlı sabahlar.
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Yeni bir gün, yeni hedefler, coşku, özveri ve şevk ile çalışmak gerek güzel bir hayat için. Dostum harika bir sabah ve başarılı bir gün diliyorum, günaydın.
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Gün başlıyor.... her yanda bir telaş... bir koşuşturmaca... Duran ne var ki hayatta, hareket canlılıktır zaten, haydi uyan ve canlan biraz, seni bekliyorum, günaydın.
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Arkadaşlar olmadan, hayatın bir anlamı olmaz. Bir sevgi olmadan, kalpte huzur olmaz. Bir hikaye olmadan, bir film olmaz ve benden bir günaydın mesajı almadan, güzel bir gün olmaz! Günaydın :)
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Gülümseyerek uyandığınız bu günün sonunda da gülümsemeniz dileğiyle, günaydın.
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Günaydın... Güzel bir gün diliyorum. Gün sadece güzelliğiyle kalmaz umarım, sonraki daha da güzel günlerin de başlangıcı olur.
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Hayır dileyelim mevladan, günümüz uzak olsun beladan, hayırlı ve güzel sabahlar.
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Allah'ın rahmeti ve bereketi her daim üzerinize olsun, evinizden huzur, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Hayırlı sabahlar.
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Rabbim bizleri gecenin karanlığından gündüzün aydınlığına çıkardığı gibi günümüzü de hayırlı kılsın inşallah. Günaydın.
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Dost deniz kenarındaki taşlara benzer. Önce tek tek toplarsın, sonra birer birer denize atarsın ancak bazılarını atmaya kıyamazsın. İşte sen o kıyamadıklarımdansın. Günaydın dostum!
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Sabahın ilk ışıkları yüzüne vursun, en güzel öten kuş pencerene konsun, bugunün ilk gülümsemesi benden sana hediye olsun:) Günaydın dostum.
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Kalbime dokunan, hayatıma anlam katan, umudumu asla kırmayan, "İyi Ki Varsın" dediğim, güzel dostum, GÜNAYDIN
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Güzel kardeşim, yeni günün ışıklarıyla sıkıntıların gece karanlığı gibi geride kalsın, günlerin huzurlu, günün hayırlı olsun.
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Yeni bir gün, yeni hedefler, coşku, özveri ve şevk ile çalışmak gerek güzel bir hayat için. Dostum harika bir sabah ve başarılı bir gün diliyorum, günaydın.
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Günaydın, mutlu sabahlar arkadaşım, dileklerinin gerçekleştiği, güzel haberlerin geldiği bir gün geçirmen dileğiyle.
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Hayır dileyelim mevladan, günümüz uzak olsun beladan, hayırlı ve güzel sabahlar.
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Hayırlı ve güzel sabahlar... bugünün ve gönlün hep mutluluk dolsun.
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Günaydın, kırmadan, dökmeden birbirini anlamaya, kendini anlatmaya çalışanlar... Bir bardak çay güzelliğinde bir gün dilerim.
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Günaydın arkadaşım, bu gün hayatında hep gerçekleşmesini umduğun güzel şeylerin gerçekleştiği bir gün olsun, dostluğumuz ebedi olsun...
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Can dostum zorluklardan uzak, güzelliklerle dolu güzel bir gün geçirmeni diliyorum, günaydınlar.
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Arkadaşlar olmadan, hayatın bir anlamı olmaz. Bir sevgi olmadan, kalpte huzur olmaz. Bir hikaye olmadan, bir film olmaz ve benden bir günaydın mesajı almadan, güzel bir gün olmaz! Günaydın :)
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Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun, saadetler hepimizin olsun, ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun, cumanız mübarek olsun, günaydın.
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Yeni bir gün, yeni hedefler, coşku, özveri ve şevk ile çalışmak gerek güzel bir hayat için. Dostum harika bir sabah ve başarılı bir gün diliyorum, günaydın
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Geçmiş bir tarih, Gelecek bir gizem, Bugün bir hediye, Her anın kıymetini bilmeli, insana değer vermeli, Günaydın değerli dostum.
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Günaydın, havaya, suya, güneşe ve toprağa ne kadar ihtiyacımız varsa sevgisine, dostluğuna ve insanlığına bir o kadar ihtaiyacımız olan güzel insan sana en içten günaydın.
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Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyadınğım günlerdir sevgilim, günaydın sana.
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Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.
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Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heycanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana...
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Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.
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Gerçek dostlar gökyüzünde yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama zor zamanlarında senin için hep var olduklarını ve koşarak geleceklerini bilirsin. Günaydın arkadaşım...
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Dur gitme söylenmemiş sözler var suskun dudaklarımda çığlıklarımda hapsettiğim tomurcuk tomurcuk sevgilerim , çatlamaya hazır yeni baştan yaşanacak sevdalar, yüreğimde günaydınım...
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Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, günaydın; dost bağımın gonca gülü, günaydın; süreyya yıldızım, günaydın: ay yüzlüm, günaydın; canımın cananı, günaydın...
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Uyanınca bak etrafına, eksik olanı gören mutsuzlardan mı, elde olanı gören mutlulardan mısın? Elde olan da bitmez, eksik olan da... Günaydın!
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Seninle hayat rüya gibi, seninle her şey güzel seninle siyahın anlamı var seninle beyazın saflığı var seninle bugünün güneşi var günaydın her şeyim...
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Umut oldukça her yeni gün hayata taze bir başlangıçtır. Yaşamın büyüsü umuttur, umutlarınızın hiç bitmediği, kalbinizden sevginin, yüzünüzden tebessümün eksik olmadığı güzelliklerle dolu günler diliyorum... Günaydınlar Sevgili Dostlarım.
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Sevgiyi seninle, yaşamayı gözlerine, gülmeyi kalbine, sıcaklığını ellerine, gülüşün ise rüyalarımdaki meleğin ta kendisi günaydın sevgilim...
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Yüreğimiz doğan güneşi değil batan güneşi seçsin, çünkü doğan güneş elbet batacaktır; ama batan güneş yeni umutlarla doğacaktır. Yarınki güneş sizler için doğsun, günaydın.
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Canım arkadaşım! Yüreğimdeki yerin o kadar özel ve güzel ki, hiç eksilme hep çoğal bende. Güzel dostluğunun, arkadaşlığının verdiği huzuru sana anlatmam çok zor... İyi ki varsın, günaydın.
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Günler günleri kovaladıkça, ben her defasında adınla uyanacağım bu hayata, seviyorum seni sakın unutma! Günaydın…
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Bu sabah tutamasamda elini, sabahın erken saatlerinde göremesemde güzel gözlerini, seviyorum seni sensiz olmaz unutma bu kelimelerimi, günaydın sevgilim.
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Bir mucize bekliyorsan günün ilk ışıkları beklediğin mucizelerin gerçek olmasını nasip etsin. Hayırlı bir gün geçirmeni temenni ederim.
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Dostluğunun, arkadaşlığının verdiği huzuru ve keyfi sana anlatmam çok zor. Kalbim hep seninle. İyi ki varsın... Günaydın.
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Yeni doğan her günde içinizde açan çiçekler daha da renklensin, her gününüz birbirinden aydınlık ve umut dolu olsun. Evinizde sağlık, huzur, neşe ve bereket hiç eksilmesin... Mutlu bir gün dileğiyle, günaydınlar...
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Yılda sadece 1 gün açmak için 365 gün bekleyen kardelenin o bir günkü sevincini yaşaman dileğiyle günaydın.
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