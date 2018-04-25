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İyi Sabahlar! En güzel günaydın mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin. Sizler için hazırladığımız günaydın mesajlarını Facebook'tan, Twitter'dan ya da telefondan kısa SMS olarak gönderebilirsiniz. İşte 2018'e özel resimli günaydın mesajları ve sözleri