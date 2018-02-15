Günaydın! Yeni bir günün başlangıcında Günaydın sözleri internette yine araştırılıyor. Sizler için en güzel günaydın mesajlarını, sevgiliye günaydın mesajları sözlerini hazırladık. Sizde sevdiklerinize; Facebook'tan, Twitter'dan telefonlarınızdan ya da herhangi bir iletişim aracı ile bu sayfada toparladığımız birbirinden güzel günaydın mesajlarını göndererek onları sevindirebilirsiniz.

EN GÜZEL GÜNAYDIN MESAJLARI

Bu sabah senin için aralandı gözlerim, bugün dahada büyük sana özlemim, zaten günden güne artıyor, herşeye değecek mükemmel sevgilim …GÜNAYDIN…

Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim günaydın günaydın günaydınnn …

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar…

Aşk yüreğin güneşidir. Kimi yürekte her gün doğar,kimi yürekte ebediyen batar. Yüreğime doğan güneşe ortak ettim seni. Sende güneşinden mahrum etme beni?.. Günaydın

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.

Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü en tatlı halisin sevgilim. Günaydın

Sabahın Kor Güneşi Vursun Suratına öpsün güneş seni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben olayım gözlerinde ben olayım odanın her yerinde günaydın sevgilim.

Önceden uyanmış olup ta ayakta olanlara, bıktık artık senden bırak yakamı diyenlere, biricik kankalarıma arkadaşlarıma, beni seven ya da gıcık olup ta söyleyemeyen herkese günaydınlar olsun.

Güzelliğin Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim Günaydın Sevgilim.



Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herşey istedipğin gibi gitsin bebeğim Günaydın.



Bugünde Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Birtanem.

Bir sana bir de sabah uykusuna doyamadım günaydın…



Güneş kadar Aydınlık, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamanı Günaydın Sevgilim.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herşey istediğin gibi gitsin bebeğim Günaydın

Merhaba Hayata Merhaba! Uyandım Aşkımın Adıyla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yalnız Bırakma :) Günaydın Aşkım Sanada :p



Her günün Ayrı Bir güzelliği Olsun yanında güne Gülerek Başla Sevgilim, Bugünde Seni Kıskansın herşeyim Günaydın.



Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.



Günaydın, sabah sabah bela mısın sen ya diyenlere, oooo sen bana mesaj atar mıydın diyenlere, ulan daha yatacaktım of ya diyenlere günaydın…

RESİMLİ GÜNAYDIN MESAJLARI

SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJLARI



Yaşanacak bütün senelerin üstünde Adın, Bütün Günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim Günaydın Olsun Sana.

Hayatıma renk katan , her gece sabahı bana özleten biricik aşkım Günaydın

Öpücüklerle Uyandırmak isterdim seni, Yanımda Olsan Sarardım O Nazik tenini, Seviyorum seni Sabahım Sensin benim Tek iLacım Günaydın AşkıMmmm

Bir Sabahı Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kaçıncı Sabahım Hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık herşeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. GUNAYDIN herşeyim.

İlahi ben ya… Sabah sabah nedir bu bendeki pozitif enerji… Bende anlayamadım. Kahkaha atasım var. Çatıya çıkasım var. Komşumun camına taş atasım var. Önce ağlayıp sonra gülesim var. Ya aslında benim sana günaydın diyesim var. Günaydın…

Günaydın bebegim bugünde herzamanki gibi muhtacım sana

Yaşamayı Sevmekten Daha çok seviyorum seni çünki sen yaşamsın sen benim için yeni bir günsün bebeğim Günaydın herşeyimmm..



Bugünün sabah güneşi yüzüme vurdukça sanki sen bakıyormuşsun gibi geliyor bana güneş bile gözlerini kıskanıyor sevgilim bunu unutma. Günaydın AşkImMMmMMm

Bugün sana sabah kahvaltısı gönderiyorum umut dolu bir omlet, 2 dilim öpücük, haşlanmış sevgi ve hasret çayı demledim kaç şekerli olsun?

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