'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

"Günde 5 kez seks yapmak bir yetmiyordu bazen. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey seksti ve gün boyu kafamdan atamıyordum."
3 çocuk annesi Rebecca Barker, seks bağımlılığının ilişkisini nasıl yıkıma uğrattığını böyle anlatıyor.
Barker bağımlılığı nedeniyle 4 yıl boyunca durmadan partnerinden onunla sevişmesini istemiş.
"Kısa süre rahatlıyor, 5 dakika sonra yeniden istiyordum" diyen Barker, utanç duygusuyla evden çıkamadığını ve insanların yanında duramadığını söylüyor.
İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor.
Partnerler ilk başta ilginin keyfini çıkarırken, bağımlılık bir süre çiftler için başedilemez bir soruna dönüşüyor.
Barker'ın partneri, aldatıldığını bile düşünmüş.
"Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla seks yapmak istediğime inandı" diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş.
"Giderken ona iyileşmem gerektiğini söyledim. Ayrılmama izin verdi. Sonra hızla ilişkimizin dağılmasını izledim."
Barker üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra kendisine depresyon teşhisi konulmuş.
İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa'ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş.
Yaşam alışkanlıklarını değiştirip depresyonu yenen Barker, seks bağımlılığından kurtulmuş.
Şimdi bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.
'Karımı 100'lerce seks işçisiyle aldattım'
Kimliğini saklı tutmak için ismi değiştirilen Graham da bir seks bağımlısı.
Karısını yüzlerce seks işçisiyle aldatmış ve suçluluk duygusu yaşamını ele geçirmiş.
60'lı yaşlarındaki Graham, her ay seks işçilerine yüzlerce Sterlin harcadığı o dönemi şöyle anlatıyor:
"Korkunç, iğrenç bir deneyimdi. Hiçbir yönüyle seksi falan da değildi. Sabah Klamidya (cinsel yolla bulaşan bir hastalık) kapmış bir halde uyanmanın nesi seksi ki?
"Önce iş yerinden biriyle başladı, sonra da devam etti. Ama diğerleri gibi mutsuz bir evlilikten kaynaklanan ofis kaçamakları değildi bunlar. Benim ki, her gün beslemem gereken bir bağımlılıktı.
"Alkolik olmak gibi. Önce seks yapacağını düşünmek bile seni sarhoş ediyor, seks yaptıktan sonraysa vicdan azabı çekip bir daha asla bunu yapmayacağını söylüyorsun. Bu döngü böyle devam ediyor."
Graham'ın bu ikili yaşamı, karısının bulduğu e-mail sonrası değişmiş.
Çift, ilk kez bu bağımlılıkla yüzlemiş.
İngiltere'deki Anonim Seks Bağımlıları'nı (SAA) keşfeden Graham, ilişkisinin avucundan kayıp gitmesini engelleyebilmiş. Evlilik dışı ilişkileri hayatından çıkarmış.
SAA, "kaçınma" yöntemiyle bağımlıları tedavi ediyor.
Graham, grup toplantılarında aynı sorunu yaşayan insanlarla tanıştıkça rahatlama hissetmiş:
"Aynı durumda olan insanlar bilsin ki, bu döngüyü kırıp özgürleşmenin bir yolu var ve siz bunu yapabilirsiniz."
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