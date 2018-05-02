'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

- BBC Rebecca Barker

"Günde 5 kez seks yapmak bir yetmiyordu bazen. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey seksti ve gün boyu kafamdan atamıyordum."

3 çocuk annesi Rebecca Barker, seks bağımlılığının ilişkisini nasıl yıkıma uğrattığını böyle anlatıyor.

Barker bağımlılığı nedeniyle 4 yıl boyunca durmadan partnerinden onunla sevişmesini istemiş.

"Kısa süre rahatlıyor, 5 dakika sonra yeniden istiyordum" diyen Barker, utanç duygusuyla evden çıkamadığını ve insanların yanında duramadığını söylüyor.

'Onu aldattığımı sandı'

İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor.

Partnerler ilk başta ilginin keyfini çıkarırken, bağımlılık bir süre çiftler için başedilemez bir soruna dönüşüyor.

Barker'ın partneri, aldatıldığını bile düşünmüş.

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"Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla seks yapmak istediğime inandı" diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş.

"Giderken ona iyileşmem gerektiğini söyledim. Ayrılmama izin verdi. Sonra hızla ilişkimizin dağılmasını izledim."

Barker üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra kendisine depresyon teşhisi konulmuş.

İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa'ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş.

Yaşam alışkanlıklarını değiştirip depresyonu yenen Barker, seks bağımlılığından kurtulmuş.

Şimdi bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.

Seks bağımlılığı hakkında bilinenler

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Her türlü cinsel aktiviteye bağımlılığın "kontrol dışı" olduğu vakalar kast ediliyor

İngiltere'deki Seks Bağımlılığın Tedavisi Derneği, seks terapistlerinin geçtiğimiz 5 yılda iki kat arttığını söylüyor

Araştırmalara göre tedavi alanların yüzde 90'a yakını, erkekler

Yüzde 31'i ise 26-35 yaş aralığında

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Mayıs 2019'da "Kompülsif Cinsel Davranış Bozukluğu" terimini Uluslararası Hastalık Sınıflandırma Sistemi'ne eklemeye hazırlanıyor

'Karımı 100'lerce seks işçisiyle aldattım'

Kimliğini saklı tutmak için ismi değiştirilen Graham da bir seks bağımlısı.

Karısını yüzlerce seks işçisiyle aldatmış ve suçluluk duygusu yaşamını ele geçirmiş.

- BBC Graham karısı bağımlılığını öğrendiğinde rahatlamış

60'lı yaşlarındaki Graham, her ay seks işçilerine yüzlerce Sterlin harcadığı o dönemi şöyle anlatıyor:

"Korkunç, iğrenç bir deneyimdi. Hiçbir yönüyle seksi falan da değildi. Sabah Klamidya (cinsel yolla bulaşan bir hastalık) kapmış bir halde uyanmanın nesi seksi ki?

"Önce iş yerinden biriyle başladı, sonra da devam etti. Ama diğerleri gibi mutsuz bir evlilikten kaynaklanan ofis kaçamakları değildi bunlar. Benim ki, her gün beslemem gereken bir bağımlılıktı.

"Alkolik olmak gibi. Önce seks yapacağını düşünmek bile seni sarhoş ediyor, seks yaptıktan sonraysa vicdan azabı çekip bir daha asla bunu yapmayacağını söylüyorsun. Bu döngü böyle devam ediyor."

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Graham'ın bu ikili yaşamı, karısının bulduğu e-mail sonrası değişmiş.

Çift, ilk kez bu bağımlılıkla yüzlemiş.

İngiltere'deki Anonim Seks Bağımlıları'nı (SAA) keşfeden Graham, ilişkisinin avucundan kayıp gitmesini engelleyebilmiş. Evlilik dışı ilişkileri hayatından çıkarmış.

SAA, "kaçınma" yöntemiyle bağımlıları tedavi ediyor.

Graham, grup toplantılarında aynı sorunu yaşayan insanlarla tanıştıkça rahatlama hissetmiş:

"Aynı durumda olan insanlar bilsin ki, bu döngüyü kırıp özgürleşmenin bir yolu var ve siz bunu yapabilirsiniz."

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