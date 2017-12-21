Günde bir porsiyon salata 'hafızayı güçlendiriyor'

Bilim insanları, her gün bir porsiyon salata yiyenlerin, ileriki yaşlarda daha güçlü bir hafızaya sahip olduğunu söylüyor.
Neurology adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre günde bir kap salata ya da ıspanak, marul gibi yeşillik yiyenlerin hafızası 11 yıl gençleşiyor.
Chicago'daki Rush Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki uzmanlar, son 10 yıl boyunca yaş ortalaması 81 olan ve demans (bunama) rahatsızlığı bulunmayan 960 kişinin sağlık verilerini inceledi.
The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre katılımcılara K vitamini açısından zengin marul, ıspanak, kale (kıvırcık lahana), karalahana gibi yeşillikleri ne sıklıkla ve ne kadar tükettikleri soruldu.
Diyetleri takip edilen katılımcılar her yıl bellek ve zekâ testlerinden geçirildi.
Testlerde en yüksek başarı oranı günde 1,3 porsiyon yeşillik yiyenlerde, en düşük başarı oranı da hiç yeşillik tüketmeyenlerde görüldü.
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