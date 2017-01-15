09 Kasım 2016 Çarşamba, 10:04:17 | Güncelleme: 15 Ocak 2017 Pazar, 16:17:56
Güney Amerika'da bulunan Venezuela'da genç bir kız, sevgilisini bavula koyarak hapishaneden kaçırmaya çalışırken yakalandı
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Venezuela'da bulunan Puente Ayala hapishanesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Tutuklu olan sevgilisini bir bavula koyarak dışarı çıkarmaya çalışan genç kız, durumu fark eden hapishane görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı.
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Hapishane görevlileri bavulun içini açtıklarında bu görüntüyle karşılaştı.
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HAVALİMANI GÜVENLİĞİNE TAKILAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER!
ABD'de bulunan havalimanı güvenliklerine takılan birbirinden ilginç yasa dışı silahlar, Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin resmi Instagram hesabından paylaşılıyor.
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İşte yoğun ilgi gören paylaşımlar sonrası resmi Instagram hesapları 500bin takipçiyi bulan Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin paylaştığı o silahlar...
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Mermiden yapılmış altın kaplama gaz maskesi
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Ejderha motifli pençe benzeri bıçak
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İntihar yeleği
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Diğer silahlar...
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İşte uçak yolcularının üzerinde taşıyıp son anda üzerinde yakalanan en tuhaf 'şey'ler...
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El bombası
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Börek içinde para
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Uzun namlu tüfek mermisi
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Çorap içinde canlı güvercin ve tohum
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Sis bombası
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Bavul içinde insan
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Fırlatma bıçağı
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Fırlatma yıldız bıçağı
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Orak
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Yanlış görmüyorsunuz, bu bir bazuka
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Kuş
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İnsan kafatası
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Müren balıkları
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Top namlusu
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Köpek
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İlginç türde bir bıçak
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Balta
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Yılan
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Sinyal fişeği
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Mayın
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Batman bumerangı
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Kamışlı bıçak
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Yumruk bıçağı
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Şok tabancası
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Füze benzeri bomba
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Topuz
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İntihar bombacısı yeleği
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Tabanca
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Tarak görünümlü bıçak
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Zaman ayarlı bomba
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Kılıç
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Bıçak
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El bombası
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Kullanılmış bomba
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Bıçaklı anahtar
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Muşta
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Ruj görünümlü bıçak
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Düzinelerce silah
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Zamanlayıcılı bomba
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Bıçaklı telefon kılıfı
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El yapımı silah
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Roketatar başlığı
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Her türlü bıçak
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Satır
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El bombası ve mermi
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İlginç bir kılıç
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İngiliz anahtarı ve dambıl
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Elektrikli testere
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Freddy pençesi
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ATATÜRK HAVALİMANINDA YAKALANDI!
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerini, Atatürk Havalimanı’nda yakın takibe aldı.
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Polis ekipleri, yaptıkları profil risk analizi sonucu hareketlerinden şüphelendikleri Nijerya uyruklu O.K. ile C.C.’nin üstlerinde ve çantalarında arama yaptı. Aramalarda uyuşturucuya rastlamayan ekipler, şüphelilerin röntgenini çektirerek, sindirim sisteminde kapsüller halinde kokain taşıdıklarını belirledi.
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Şahıslar gözaltına alınırken, piyasaya sürülmek üzere Türkiye'ye getirilen 1 kilo 290 gram kokain ele geçirildi. Nijerya uyruklu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AA