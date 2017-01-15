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Havalimanı güvenliğine yakalandılar!

09 Kasım 2016 Çarşamba, 10:04:17

Güney Amerika'da bulunan Venezuela'da genç bir kız, sevgilisini bavula koyarak hapishaneden kaçırmaya çalışırken yakalandı

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    Venezuela'da bulunan Puente Ayala hapishanesinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Tutuklu olan sevgilisini bir bavula koyarak dışarı çıkarmaya çalışan genç kız, durumu fark eden hapishane görevlileri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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    Hapishane görevlileri bavulun içini açtıklarında bu görüntüyle karşılaştı.

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    HAVALİMANI GÜVENLİĞİNE TAKILAN İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER! 

    ABD'de bulunan havalimanı güvenliklerine takılan birbirinden ilginç yasa dışı silahlar, Ulaştırma Güvenliği İdaresi'nin resmi Instagram hesabından paylaşılıyor.

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