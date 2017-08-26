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Manzaranın çok güzel olduğunu vurgulayan Altan,"Buraya herkes bir kez olsun gelmeli. Her şey çok güzel, sosyal medyadan farklı ve daha hoş görünüyor. Adana ve birçok farklı illerden insanlar geliyor. Geldik, gördük. Manzarası, doğası ve tarihi eser bakımından mükemmel yerler burası. Bol bol fotoğraf çektik. Sosyal medyada karşımıza sık sık çıkan manzara dehşet verici seviyede güzel." dedi.