ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını

20 Kasım 2016 Pazar, 12:02:21 AA

At binerek ok atma yeteneğiyle tanınan Adana'nın Yüreğir ilçesi Kaymakamı Fatih Genel, Gülek Kalesi'nde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü

  • 1 Uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını
    1 | 29

    Tarihin kalıntılarını, doğanın güzelliğini barındıran ve "Torosların damı" olarak adlandırılan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

  • 2 Uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını
    2 | 29

    Manzarayı görmek için vatandaşlar çevre illerden de gelmeye başladı. At binerek ok atma yeteneğiyle tanınan Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel de Gülek Kalesi'ne giderek manzaraya karşı fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Uçurumun kenarındaymış gibi oturarak poz veren Kaymakam Genel'in fotoğrafını gören bazı kişiler, "Kaymakam beyde komando ruhu var maşallah" yorumunu yaparken bazı kişiler ise "Dikkat sayın kaymakamımız" yorumunda bulundu.

  • 3 Uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını
    3 | 29

    Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını
    4 | 29

    Tarihin kalıntılarını, doğanın güzelliğini barındıran ve son dönemlerde sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla ünü artan Gülek Kalesi, konumu itibarıyla "Torosların damı" olarak adlandırılıyor.

  • 5 Uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını
    5 | 29

    Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'na hakim tepede bulunan kaledeki bir nokta ise konumuyla, doğayla baş başa kalıp eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek isteyenlerin uğrak yerlerinden oldu.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir
    manzara harika...
  • Misafir
    bende isterim
  • Misafir
    güzel
Kalan karakter : 2000