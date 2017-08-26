Uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren Gülek Kalesi'ne ziyaretçi akını
20 Kasım 2016 Pazar, 12:02:21 | Güncelleme: 26 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:48:41
AA
At binerek ok atma yeteneğiyle tanınan Adana'nın Yüreğir ilçesi Kaymakamı Fatih Genel, Gülek Kalesi'nde çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü
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Tarihin kalıntılarını, doğanın güzelliğini barındıran ve "Torosların damı" olarak adlandırılan Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
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Manzarayı görmek için vatandaşlar çevre illerden de gelmeye başladı. At binerek ok atma yeteneğiyle tanınan Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel de Gülek Kalesi'ne giderek manzaraya karşı fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Uçurumun kenarındaymış gibi oturarak poz veren Kaymakam Genel'in fotoğrafını gören bazı kişiler, "Kaymakam beyde komando ruhu var maşallah" yorumunu yaparken bazı kişiler ise "Dikkat sayın kaymakamımız" yorumunda bulundu.
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki Gülek Kalesi, uçurumun kenarında duruluyormuş görüntüsü veren fotoğrafların sosyal medyada yayılmasının ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.
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Tarihin kalıntılarını, doğanın güzelliğini barındıran ve son dönemlerde sosyal medyada yayılan fotoğraflarıyla ünü artan Gülek Kalesi, konumu itibarıyla "Torosların damı" olarak adlandırılıyor.
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Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Gülek Boğazı'na hakim tepede bulunan kaledeki bir nokta ise konumuyla, doğayla baş başa kalıp eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek isteyenlerin uğrak yerlerinden oldu.
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Normalde alçakta bulunan nokta, fotoğraf çekiminde, aşağı bölüm gösterilmediği zaman, uçurumun kenarında durulduğu hissi uyandırıyor. Kadrajlamayla "uçurumun kenarında bir kayada oturulup aşağıdaki otobanın izlendiği" görüntüsü verilen fotoğrafların çekilebildiği bölgenin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.
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Gülek Mahallesi Muhtarı Cafer Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalenin tarihte önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.
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Doğu Roma ve Roma dönemlerinden sonra kalenin Ramazanoğulları'na geçtiğini ifade eden Ertan, Osmanlı'nın sonuna kadar da bu tarihi yerin aktif kullanıldığını dile getirdi.
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Gülek Kalesi'nin Çukurova ile İç Anadolu Bölgesi'nin geçiş noktasında bulunduğunu anlatan Ertan, şöyle konuştu:
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"Bin 650 rakımında olan bir kale. Yüksekliğiyle her yere hakim konumda. Son günlerde buranın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı ve insanlar buraya yoğunlukla gelip gitmeye başladı. Bir cazibe merkezi oldu Gülek Kalesi. Manzarası mükemmel.
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Tarsus ve Adana'yı, Gülek Kalesi'nden seyredebilirsiniz, tamamen açık havada. İnsanlarımız buraya geliyor. Fotoğraf çekiyor, doğa sporları yapıyor. Burada evlenme teklifleri bile yapan var. Gelin ve damat gelip dış fotoğraf çekimini yaptırıyor. Çok farklı ve güzel sahnelere şahit oluyor burası."
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Yabancı turistlerin de bölgede geceleri kamp kurup fotoğraf çektiğini belirten Ertan, "Gerçekten burası doğa harikası. Toros Dağları arkamızda. Gençlerimiz burada huzur buluyor. Kitap okuyor. Bilgisayarıyla projelerini hazırlayıp çalışanlar dahi var. Buraya çok farklı yerlerden insanlar geliyor." dedi.
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Ertan, bu farklı ve eşsiz manzarayı herkesin görmesi gerektiğini kaydetti. Kısa bir süre önce restorasyon çalışmaları başlanan kalenin yolunda bazı sıkıntıların bulunduğunu bildiren Ertan, şu ifadeleri kullandı:
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"Yetkililerimizden buranın canlandırılmasını istiyoruz. Mersin ve Tarsus belediyeleri de çalışmalar yapıyor. Bazı sıkıntılarımız var. Onlar da bir an önce çözülürse insanlarımızın gelip gitmesine daha çok yardımcı olacaklar. Yoldan dolayı gelemeyenler var.
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İnşallah yapılacak ve daha kolay bir ulaşımla buralar daha iyi noktaya gelecektir. Turizmin kazandıracağı şeyler var, bizler açısından da iyi. Gülek'in sesi duyuluyor. Buranın meşhur olmasıyla ilgili halkımız da çok memnun."
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"Yükseklik korkum olmasına rağmen heyecanla izledim"
Gülek Kalesi'ni ziyaret eden İbrahim Duran ise Adana'dan hafta sonunu geçirmek için çocuklarıyla geldiğini dile getirdi.
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Herkesin gelip buradaki manzarayı görmesi gerektiğini anlatan Duran, "Güzel ve heyecanlandıran bir manzara. Yükseklik korkum olmasına rağmen heyecanla izledim. Bunu göze alarak geldim ve yüksekten bu manzarayı seyrettim. Heyecanlandım. Piknik yapılabilecek yerler var. Burada restorasyon çalışması da başlamış. Sahip çıkılması gereken çok güzide bir yer." diye konuştu.
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Ziyaretçi Semih Altan da manzarayı öncelikle sosyal medyada gördüğünü, bu anı yaşayabilmek için Adana'dan geldiğini söyledi.
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Manzaranın çok güzel olduğunu vurgulayan Altan,"Buraya herkes bir kez olsun gelmeli. Her şey çok güzel, sosyal medyadan farklı ve daha hoş görünüyor. Adana ve birçok farklı illerden insanlar geliyor. Geldik, gördük. Manzarası, doğası ve tarihi eser bakımından mükemmel yerler burası. Bol bol fotoğraf çektik. Sosyal medyada karşımıza sık sık çıkan manzara dehşet verici seviyede güzel." dedi.
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Cafer Güngör ise manzarayı çok güzel bulduğunu, burada çok güzel fotoğraflar çekilebileceğini kaydetti.
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Gülek Kalesi'nde fotoğrafçılık yapan Murat Erişik da böyle güzel bir yerde çalıştığı için çok mutlu olduğunu, buraya her kesimden insanların geldiğini söyledi.
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Erişik, "Aile fotoğrafları çekiyorum bu manzarada. Geceleri kamp yaptığımız da oluyor. Otobana karşı güzel görüntüler çıkarıyoruz. Gülek Kalesi'nde aileler güzel vakit geçiriyor. Buraya motosiklet grupları, doğa sporcuları sıklıkla gelir. Onların geçiş güzergahı." ifadelerini kullandı.