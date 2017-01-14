Osmanlı tarihinin en görkemli 10 zaferi

21 Kasım 2016 Pazartesi, 20:48:32 | Güncelleme: 14 Ocak 2017 Cumartesi, 15:36:45
Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık tarihinden en önemli 10 savaş
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Akka Kuşatması- 1799
Napolyon'un “Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı.” demesine neden olan savaştır. Osmanlı'nın zayıflığından faydalanıp Akka Kalesi'ni kuşatan Napolyon, Kasap Ahmet Paşa tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
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Ne zaman Akka konusu açılsa, sözleri “Akka’da durdurulmasaydım tüm Doğu’yu emrim altına alırdım.” olmuştur.
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Plevne Savunması (1877-1878)
93 harbi sırasında Plevne’yi Ruslar ve Sırplar’a karşı kahramanca savunan, tüm imkansızlıklara rağmen yılmayan, adına marşlar yazılan Gazi Osman Paşa'nın yazdığı destansı başarı öyküsü
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Ancak Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı hiç destek kuvvet alamamış ve Ruslara esir düşmüştür. Bunun ardından Plevne'de Rusların eline geçmiştir
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Viyana Kuşatması - 27 Eylül-16 Ekim 1529
Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'ya korku saldığı kuşatmadır. Osmanlı topçuları, 17 gün boyunca Viyana surlarını dövmüş ve büyük tahribat vermiştir.
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Ancak kış aylarının gelmesi ve kuşatmanın beklenenden uzun sürmesi üzerine fetih gerçekleşmemiş ve Osmanlı ordusu İstanbul'a geri dönmüştür.
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Mohaç Meydan Muharebesi - 29 Ağustos 1526
Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusunun Macar Krallığı ordusunu hezimete uğrattığı savaştır
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Savaşta Osmanlı ordusunun uyguladığı mükemmel stratejiyle savaş 2 saat kadar kısa bir sürede sona ermiştir
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Preveze Deniz Savaşı - 28 Eylül 1538
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın, 300 gemi ve 60 bin askerden oluşan Haçlılar'ı hezimete uğrattığı destansı bir zaferdir.
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Haçlı donanmasının savunma yapacağını düşünürken beklemedikleri bir anda cesur bir şekilde hücuma kalkan Barbaros Hayreddin Paşa, Haçlı ordusunu büyük bir hezimete uğratarak savaşı kazanmıştır.
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Çanakkale Zaferi - 18 Mart 1915
Metrekareye 6000 merminin düştüğü Çanakkale Savaşı Osmanlı'nın destansı zaferlerinden biridir. Savaşın sonucu iki taraf için de ağır olmuştur.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşı'nda göğsüne saplanan şarapnel parçası ile yaralanmıştır.
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İstanbul’un Fethi - 29 mayıs 1453
Fatih Sultan Mehmet' in "Ya ben İstanbul'u alırım ya istanbul beni" diyerek kararlılığını gösterdiği ve savaşın sonunda "Fatih" ünvanını aldığı, çağ açıp çağ kapatan zaferdir
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Fatih'in bu kararlılığında Hz. Muhammed'in "Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” hadisi etkili olmuştur.
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Niğbolu Savaşı - 23 Eylül 1396
120 bin kişilik bir güçle Niğbolu Kalesi'ni kuşatan Haçlılar ile Yıldırım Beyazıd liderliğindeki Osmanlı ordusu arasında gerçekleşen savaşın sonunda Osmanlı orduları, Haçlıları bozguna uğratmıştır.
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Yıldırım Bayezıd ordusuyla Niğbolu Kalesi'ne 24 saat gibi kısa bir sürede gelmiş ve rivayete göre Yıldırım lakabını bun savaştan sonra almıştır.
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Ankara Savaşı - 28 Temmuz 1402
Osmanlı Devleti'ni Fetret Devri'ne sokan savaştır. Timur'un ordusu ile Yıldırım Bayazıd'ın ordusu Ankara ovasında karşılaşmış ve Timur'un ordusunda bulunan filler nedeniyle Osmanlı kuvvetleri bu savaşı kaybetmiştir.
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Savaştan sonra Yıldırım Bayazıd'ın Timur'a esir düştüğü ve bu durumdan dolayı yüzüğünde bulunan zehiri içerek yaşamına son verdiği rivayet edilir
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Kut-ül Emare Zaferi - 29 Nisan 1916
13 bin İngiliz askerinin tamamı esir alınmış ve Osmanlı kuvvetlerinin tartışmasız üstünlüğü ile son bulmuştur.
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1952 yılına kadar “Kut Bayramı” olarak kutlanılan zaferimizdir. Ancak NATO’ya girince bu şanlı zaferimiz unutturulmuştur.