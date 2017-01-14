Osmanlı tarihinin en görkemli 10 zaferi

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Akka Kuşatması- 1799

Napolyon'un “Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı.” demesine neden olan savaştır. Osmanlı'nın zayıflığından faydalanıp Akka Kalesi'ni kuşatan Napolyon, Kasap Ahmet Paşa tarafından yenilgiye uğratılmıştır.