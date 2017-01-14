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Osmanlı tarihinin en görkemli 10 zaferi

21 Kasım 2016 Pazartesi, 20:48:32

Üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı Devleti'nin 600 yıllık tarihinden en önemli 10 savaş

  • 1
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    Akka Kuşatması- 1799

    Napolyon'un “Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı.” demesine neden olan savaştır. Osmanlı'nın zayıflığından faydalanıp Akka Kalesi'ni kuşatan Napolyon, Kasap Ahmet Paşa tarafından yenilgiye uğratılmıştır.

  • 2
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    Ne zaman Akka konusu açılsa, sözleri “Akka’da durdurulmasaydım tüm Doğu’yu emrim altına alırdım.” olmuştur.

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    Plevne Savunması (1877-1878)

    93 harbi sırasında Plevne’yi Ruslar ve Sırplar’a karşı kahramanca savunan, tüm imkansızlıklara rağmen yılmayan, adına marşlar yazılan  Gazi Osman Paşa'nın yazdığı destansı başarı öyküsü

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