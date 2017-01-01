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Başka yerlerde arazisinin olduğunu ancak köylerine gelen yola yakın olmadığı için böyle bir şeyi yaptığını açıklayan Demir "Şuandaki evim köyümüze gelen yoldan 70 metre aşağıda. Kış aylarında yola çıkmak çok zor oluyor. Onun için yol kenarına yakın bir ev yapmayı tercih ettim. Geçtiğimiz kış ayında ana yola çıkmak için 6 saat mücadele verdim. Yol içerisinde inşaata başladık, buradan köyümüze gelen geçen ile görüşüp konuşacağız'' dedi.