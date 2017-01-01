İzmir'in Ödemiş İlçesi'nde gerçekleşen düğün sırasında ise ilginç anlar yaşandı. Salona gelin girdi ancak davetliler damadı aradı. Tam bu sırada bir motor sesi duyuldu. Herkesin şaşkın bakışları içinde Abdullah Eker üzerinde damatlığıyla içeriye motosikletle girdi. Damadın motosiklet üzerinden olduğunu görenlerde şaşkınlığını gizleyemedi. Önce salon içerisinde bir tur atan Eker, daha sonrada motorunu park ederek gelinin yanına gitti. Motor ise gece boyunda salonun içerisinde kaldı. Tüm bu yaşananlarda o sırada davetliler tarafından cep telefonlarına kaydedildi.
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Bilecik'te bir vatandaş eşyalarını, yeni aldığı evine kendi otomobiliyle taşıdı. Otomobili görenler gözlerine inanamadı. Evini taşıyan vatandaş ise bu fotoğrafı sosyal medyada 'Türk'e imkansız de sonra otur seyret' notuyla paylaştı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir damada yapılan eziyetler izleyenleri şaşırttı. Damadın arkadaşları, tıraş olmak için gelen damadın kafasında yumurta kırıp içkiyle yıkadı. Damat ve sağdıcı, un, yumurta ve alkole bulanmış halde göbek attı.
Ezine'de dünya evine girmeye hazırlanan Halil Uslu, damat tıraşı için sokakta kurulan berber koltuğuna oturdu. Ancak damadın başına tıraştan başka her şey geldi.
Arkadaşları damadın kafasında çiğ yumurta kırdı, şişe şişe içkiyi başından aşağı döküp una buladı. Üstelik her seferinde damadı temizleyip bu işlemi tekrar tekrar uyguladılar. Daha sonra ise damada şalvar giydirip başını bağladılar.