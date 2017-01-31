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Yaptığı otomobille fenomen oldu

24 Kasım 2016 Perşembe, 18:25:40

"Resathao" isimli Instagram kullanıcısı paylaştığı video ile sosyal medyada fenomen haline geldi

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    Trabzon'un Of İlçesinde yaşayan bir adam yaptığı sıra dışı otomobille sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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    Eski model bir otomobili ortadan ikiye ayırıp, arkasına bir de tekerlek monte eden  "Resathao" isimli kullanıcı, yaptığı araca plaka takmayı da ihmal etmedi.

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    İşte o sıra dışı otomobilden kareler...

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