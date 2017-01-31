24 Kasım 2016 Perşembe, 18:25:40 | Güncelleme: 31 Ocak 2017 Salı, 10:07:33
"Resathao" isimli Instagram kullanıcısı paylaştığı video ile sosyal medyada fenomen haline geldi
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Trabzon'un Of İlçesinde yaşayan bir adam yaptığı sıra dışı otomobille sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
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Eski model bir otomobili ortadan ikiye ayırıp, arkasına bir de tekerlek monte eden "Resathao" isimli kullanıcı, yaptığı araca plaka takmayı da ihmal etmedi.
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İşte o sıra dışı otomobilden kareler...
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İNTERNETE KOYDUĞU İLANLA FENOMEN OLDU!
2012 model marka otomobilini satmak için ilan veren genç müzisyen Tarık Ümit Genç, yazdığı şiirle arabasının özelliklerini anlattı. "Dizeller Dizeli dizeleri dizdi" ismiyle verdiği ilanda 55 bin TL fiyat biçtiği arabasını şiirle anlatan Genç, seçtiği bu yöntem sayesinde bir anda fenomen oldu. İlanı okuyan kullanıcılar tarafından 200 bin mesaj atılan ilanı 2 milyonun üzerinde kişi tıkladı.
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İnternet üzerinde yayınladığı ilanın hazırladığı bir proje çalışmasının ürünü olduğunu, aslında arabasını satmak istemediğini belirten Tarık Ümit Genç, ilan sonrası geri dönüşleri merak ettiği için böyle bir yönteme başvurduğunu açıkladı. Genç, İsveçli pazarlama gurusu Seth Godin'in 'mor inek' teorisinden yola çıkarak farklılık oluşturmak amacıyla seçtiği bu yöntemin ilerleyen dönemde çıkartacağı pop albümü için uzun soluklu bir reklam çalışması olduğunu da sözlerine ekledi. IHA
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KADIN SÜRÜCÜDEN AĞIR ABİ SÖZÜ!
Adana'da bir kadın sürücünün elektrikli bisikletinin plaka yerine "Ya kan kustururuz, ya tam sustururuz" sözünü asması vatandaşların dikkatini çekti.
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2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Tanımlar başlıklı 3. maddesinde 12 Temmuz 2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun'un 13. Maddesindeki yapılan değişikliğin ardından elektrikli bisikletlerde plaka ve ehliyet zorunluluğu getirildi. Ancak buna rağmen özellikle Suriye'den kaçıp Adana'ya gelen vatandaşlar bu kurala uymuyor.
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Plakasız ve ehliyetsiz sürücüler Adana sokaklarında kol geziyor. Bir kadın sürücünün ise plaka yerine "Ya kan kustururuz, ya tam sustururuz" yazısını astığı görüldü.
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Yasaya göre elektrikli bisiklet kullanan sürücülerin A1 sınıfı sürücü belgesi kullanması gerekiyor. Sürücü belgesi olmayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 36. Maddesi gereğince ehliyetsizlikten 600 TL adli para cezası uygulanıyor. Plakası olmayan sürücülere ise 290 lira para cezası kesiliyor.
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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM!
Bilecik'te bir vatandaş eşyalarını, yeni aldığı evine kendi otomobiliyle taşıdı. Otomobili görenler gözlerine inanamadı. Evini taşıyan vatandaş ise bu fotoğrafı sosyal medyada 'Türk'e imkansız de sonra otur seyret' notuyla paylaştı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir damada yapılan eziyetler izleyenleri şaşırttı. Damadın arkadaşları, tıraş olmak için gelen damadın kafasında yumurta kırıp içkiyle yıkadı. Damat ve sağdıcı, un, yumurta ve alkole bulanmış halde göbek attı.
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Ezine'de dünya evine girmeye hazırlanan Halil Uslu, damat tıraşı için sokakta kurulan berber koltuğuna oturdu. Ancak damadın başına tıraştan başka her şey geldi.
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Arkadaşları damadın kafasında çiğ yumurta kırdı, şişe şişe içkiyi başından aşağı döküp una buladı. Üstelik her seferinde damadı temizleyip bu işlemi tekrar tekrar uyguladılar. Daha sonra ise damada şalvar giydirip başını bağladılar.
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Eziyet bununla da kalmadı. Damat ve sağdıcı, bu halde sokak ortasında davul zurna eşliğinde göbek attı. İlginç damat tıraşı izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. IHA
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Adana'da kapısı çıkarılan otomobille yolculuk yapan bir sürücü, kendisini tehlikeye atıp trafikte görenleri şaşırttı.
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Merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde genç yönetimindeki, bir sürücü kapısı olmayan otomobilin yolda hareket halinde olduğunu gören diğer sürücüler şaşırdı.
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Otomobilinin kapısı olmadan uzun süre yolculuk yapan sürücü, görüntülediğini fark edince ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
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Nevşehir'de telefon ticareti yapan 27 yaşındaki Osman Güneş'e düğününde arkadaşları, 10 adet iphone telefon taktı.
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Arkadaşlarının kendi aralarında 'iphone Osman' dediği cep telefonu ticareti yapan Osman Güneş ile nişanlısı Gülnur Ekici'ın düğünü Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ne bağlı Tuzköy Köyü'nde yapıldı.
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Düğüne gelen arkadaşları damada altın ya da para yerine iphone telefon taktı. Damada takılan iphone telefon sayısının 10'u bulması herkesi şaşırttı.
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Damat Güneş arkadaşlarının takı olarak iphone telefon takmalarının kendisi için sürpriz olduğunu söylerken, gelin Gülnur Güneş de ''Çok şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese teşekkür ederiz, eşimin lakabına uygun bir tören oldu'' dedi.
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İTFAİYE ARACINI GELİN ARABASI YAPTI!
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan 28 yaşındaki Murat Yılmaz, düğününde itfaiye aracını, gelin arabası yaptı.
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliğinde görevli Murat Yılmaz (28), itfaiye aracını gelin arabası yaptı.
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İtfaiye aracını süsleyen Murat Yılmaz ve Cennet Kılıç (23) çifti, kendisine eşlik eden diğer araçlarla konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçti. Bu araçla düğün salonuna gelen çifti, mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Gelin arabası düğün salonundaki davetlilerin de ilgisini çekti.
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Düğünlerinde güzel bir anı olarak iz bırakmak istediklerini belirten Murat Yılmaz, ”Mesleğim gereği neredeyse tüm mesaim itfaiye aracında geçiyor ve bu benim bir parçam oldu. Ömrümün sonuna kadar beraber olacağım bir kişi unutulmaz bir an yaşamak için aklıma böyle bir uygulama geldi. Mesleğimi düğünüme yansıtarak güzel anıya imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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Rize'de bir vatandaş köy yolu üzerinde ev yapmaya başladı.
Rize'nin Çayeli İlçesi Karaağaç Köyü'nde yaşayan Mehmet Demir (65), köylerine gelen ana yoldan 70 metre aşağıda olan evine kış aylarında ulaşım zorluğu yaşadığı için çareyi köy yolunun üzerine ev yapmakla buldu. Geçtiğimiz aylarda yağan kar yağışı sonrası evinden çıkmaya zorlanan Mehmet Demir, kış aylarının zorluğunu çekmemek için yol üzerinde ev yapmaya başladı.
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Başka yerlerde arazisinin olduğunu ancak köylerine gelen yola yakın olmadığı için böyle bir şeyi yaptığını açıklayan Demir "Şuandaki evim köyümüze gelen yoldan 70 metre aşağıda. Kış aylarında yola çıkmak çok zor oluyor. Onun için yol kenarına yakın bir ev yapmayı tercih ettim. Geçtiğimiz kış ayında ana yola çıkmak için 6 saat mücadele verdim. Yol içerisinde inşaata başladık, buradan köyümüze gelen geçen ile görüşüp konuşacağız'' dedi.
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OĞLU İLE KENDİ EVİNİN ARASINDA ÜST GEÇİT YAPTIRDI
Adana'da bir kişi, daha kolay gidip gelmek için kendi evi ile oğlunun evi arasına üst geçit yaptırdı.
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Yüreğir ilçesinde kahvehane işletmeciliği yapan Necmettin Afşin (51) geçen oğlu Orhan Afşin'i (24) evlendirdi. Afşin, altı kahvehane olan 2 katlı evinin bulunduğu sokağın karşı tarafına da oğluna iki katlı ev yaptırdı.
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Baba ile oğlun evini ortadan geçen sokak ayırıyordu. Evleri ayrı olsa da sürekli birbirlerine gidip gelen aileler, hem inip çıkmanın yorucu olması, hem de evin altında kahvehane bulunması nedeniyle soruna çözüm aradı.
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Necmettin Afşin'in aklına evden eve üst geçit yapmak fikri geldi. Hemen ustalarla görüşen baba Afşin, fikrini hayata geçirmeye başladı. Afşin 3 bin lira harcayarak evden eve üst geçit yaptırdı. Şimdi Afşin ailesi fertleri çok daha rahat bir şekilde birbirlerine gidip gelebiliyorlar.
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3 bin lira para harcayarak üst geçit yaptırdığını ancak buna değdiğini söyleyen Necmettin Afşin, "Oğlum ve gelinim hem yorulmasın hem de altta kahvehane olduğu için ulaşımı kolaylaştırmak isterken üst geçit yaptırma fikri doğdu. Kimseden örnek almadım kendim düşündüm ve yaptırdım. Şimdi çok güzel oldu" dedi.
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Orhan Afşin ise babasının kendisini ve eşini düşünerek üst geçit yaptırdığını ifade ederek, "Artık yorulmadan kolaylıkla birbirimize gidip geliyoruz. Baba çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (İHA)
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Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde otomobil tamirciliği yapan Emin Kırbaş, yakıtı biten araç sürücülerine ilginç bir yöntemle destek veriyor.
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BU ANCAK TÜRKİYE'DE OLUR!
Motosikletinin direksiyon başına geçen Kırbaş, yolda kalan araçları ayağıyla iterek akaryakıt istasyonuna kadar götürüyor.
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Yakıt yüzünden yolda kalan ve kendisinden yardım isteyen araç sürücülerinin imdadına yetişen Emin Kırbaş, yolda kalan araca ayağını dayayıp, akaryakıt istasyonuna iterek götürüyor.
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"ÇİMLERE BASMADAN YAY GEÇİDİNDEN GEÇEBİLİRSİNİZ"
Bu yaya geçidinden geçebilirsiniz fakat çimlere basmamanız gerekiyor. Artık o nasıl olacaksa?
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Karadeniz'in Ordu ilindeki bu yaya geçidi vatandaşları şaşırtıyor. Beyaz şeritli alanın ağaçlandırılmış kaldırıma çıktığı yolda, yayalar şerit çizilmemiş alandan karşıya geçmek zorunda kalıyor.
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Türk insanı trafikte de korkmuyor
Kamyon sürücüsü, kasasında yük ile birlikte taşıdığı otomobilin yarattığı tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.
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Kamyonun üzerine yüklenen başka bir kamyon adete kazaya davetiye çıkarıyor
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Kamyon üstünde taşınan iki kamyon karayolunda ilginç bir görüntü oluşturdu
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Standart yük taşıma sınırını aşan bir kamyon, 4 metre 20 santimlik su kanalının altından geçemeyince üstünde bulanan yükler boşaltıldı
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Diyarbakır-Batman Karayolu'nda aşırı yüklenen kamyon oluşturduğu tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.
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Aksaray-Adana karayolunda ev eşyası ile birlikte otomobilini de taşıyan kamyon trafikte ilginç görüntü oluşturdu
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İskenderun-Arsuz karayolunda yol çizgilerini boyayan ekip, boyaların kurumasının ardından önlem olarak koydukları konileri ilginç bir yöntemle topladı
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Üç tekerlekli bisiklette taşıdığı kanepenin üstüne çocuklarını oturtan bir baba objektife böyle yansıdı
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TIR'la taşınan amazon çadırları karayolunda ilginç görüntü oluşturdu
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Minibüsün arkasına asılarak yolculuk yapan çocuklar tehlikeye aldırmadan kaçak olarak sürdürdükleri yolculuklarına devam ediyorlar
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Aracının ön camı kırılan sürücü, yolu görebilmek için trafikte kafasını yan camdan çıkardı
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Hastalanan buzağıyı arabasının bagajında veterinere getiren bir çiftçi görenleri şaşkına çevirdi.
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Samsun'da komyonet ile yeni aldıkları koltuk takımını taşıyan kişiler kamyonette koltuk takımına oturarak gitmeyi tercih ettiler
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Ankara Dikmen Caddesi'nde hurdaya dönen aracı ile seyreden bir otomobil görenleri hayrete düşürdü
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Van'da aşırı yükle yoluna devam eden bir taksi görenleri şaşırtıyor
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Kamyonete sığabilecek miktarda eşyayı otomobiline sığdıran sürücü görenleri şaşırttı.
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Karıştığı bir kaza sonrası kırılan camını naylonla kapatıp açtığı delikle önünü görmeye çalışan bir sürücü objektiflere böyle yansıdı.
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Mersin'de tüp kamyonunda taşınan tarım işçileri görenleri hayrete düşürüyor
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Adıyaman'da topladığı kasaları sebze haline motosikleti ile götüren bir sürücü ilginç görüntü oluşturdu.
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Artvin'de bir sürücü 1974 model Murat 124 marka otomobilinin bagajını ve üstünü kışın kullanacağı odun ile doldurarak yoluna devam etti
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Antalya'nın Alanya ilçesi'nde arızalanan aracı ip bağlayarak motosiklet ile çeken kişi görenleri hayrete düşürdü
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Kamyonetin kapalı kasasına binerek seyehat eden vatandaşların tehlikeli yolculuğu objektiflere böyle yansıdı.
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Topladıkları pamuk saplarını traktör ile taşıyan kadınlar ilginç görüntü oluşturdu.
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Erzurum Oltu'da yıllardır at biniciliği yapan Ergunhan Musaoğlu'nun karda bindiği atın ayakları hamlayınca ilginç bir yöntem uyguladı.
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Ergunhan Musaoğlu şehir merkezine getirdiği oto yıkama merkezine getirerek soğuk suyla atın ayaklarını yıkattı. Öte yandan 7 yaşındaki Karador isimli atın soğuk havadan dolayı çene altındaki tüyleri nefes alışverişinden ötürü buz tutarken vücuduna sıkılan soğuk sudan hiçte rahatsız olmadığı gözlendi.
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Musaoğlu, "Kar yağdığı günlerde atımızı çıkararak hamlığını almak üzere atımıza biniyoruz. Birkaç aydır binilmeyen Karador'a kar üstünde bindiğimiz için ön ayaklarında bir hamlık olduğu gördüm. Atın hamlığını almak için en güzel tedavi şekli, soğuk ve tazyikli suyla atın hamlanan ayaklarını yıkıyoruz. Genelde bu işlemde başarılı oluyoruz" dedi.
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Çelik Kardeşler Oto Yıkama'da tazyikli suyla yıkamaya getiren Musaoğlu, oto yıkama çalışanları şaşkınlıkla karşıladı. Yıllardır araç yıkadığını dile getiren oto yıkamacı Muhammet Vergül , "Yıllardır oto yıkama işi yapıyorum. Bu güne kadar hep araç yıkadım. İlk kez bir at yıkıyorum" diyerek şaşkınlığını gizlemedi.