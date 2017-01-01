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Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları

15 Aralık 2016 Perşembe, 10:35:06

İşte siyasi liderlerin hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafları...

  • 1 Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
    1 | 45

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 23 Nisan 1980'de, kardeşi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Soylu, fotoğrafının altına "Ben ve kız kardeşim" notunu düştü.

  • 2 Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

  • 3 Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
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    Twitter'da SiyasetArsivi adlı hesap, siyasilerin daha önce hiç görülmemiş eski fotoğraflarını paylaşıyor...

    Recep Akdağ

  • 4 Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
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    Numan Kurtulmuş

  • 5 Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
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    Kadir Topbaş

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