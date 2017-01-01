GÜNDEM
Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
15 Aralık 2016 Perşembe, 10:35:06 | Güncelleme: 23 Nisan 2017 Pazar, 17:41:57
İşte siyasi liderlerin hiç bilinmeyen çocukluk fotoğrafları...
-
1
1
|
45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından 23 Nisan 1980'de, kardeşi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Soylu, fotoğrafının altına "Ben ve kız kardeşim" notunu düştü.
-
2
2
|
45
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
-
3
3
|
45
Twitter'da SiyasetArsivi adlı hesap, siyasilerin daha önce hiç görülmemiş eski fotoğraflarını paylaşıyor...
Recep Akdağ
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
18
|
45
LİDERLERİN ESKİ FOTOĞRAFLARI
Kemal Kılıçdaroğlu
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
27
|
45
Recep Tayyip Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan
-
28
28
|
45
Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
35
|
45
DÜNYA LİDERLERİNİ ÇOCUKLUK HALLERİNDEN TANIYABİLECEK MİSİNİZ?
Masada ders çalışan bu küçük çocuk şimdi bir lider.
-
36
36
|
45
O isim Kuzey Kore lideri Kim Jong Un.
-
37
37
|
45
Bu fotoğraftaki küçük çocuk şimdinin en tanınan siyasetçilerinden biri...
-
38
38
|
45
O isim şimdi Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras.
-
39
39
|
45
Bu küçük çocuk ise şimdi dünyanın en bilinen siyasetçisi.
-
40
40
|
45
ABD Başkanı Barack Obama.
-
41
41
|
45
Bu genç kadını tanıyabildiniz mi?
-
42
42
|
45
Almanya Başbakanı Angela Merkel
-
43
43
|
45
Peki bu gençlik fotoğrafı kime ait?
-
44
44
|
45
Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
-
45
45
|
45
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin