Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans ve ortaöğretim sınavına giren adaylar için sıra tercihlerde. ÖSYM, KPSS tercih kılavuzunu yayımladı. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS önlisans/ortaöğretim tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI



KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavına giren adayların sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar şimdi de tercih yapacaklar.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS TERCİH KILAVUZU

Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

TABLO-1'de ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO-1'İ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TABLO-2'de önlisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO 2'İ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TABLO-3'de lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO-3'Ü GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2016/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.