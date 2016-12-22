22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
KPSS ortaöğretim
GÜNDEM

KPSS önlisans ve ortaöğretim tercih süreci başladı

ÖSYM tarafından önlisans ve ortaöğretim mezunları için gerçekleştirilen KPSS tercihleri 21 Aralık'ta başladı. Peki tercihler nasıl yapılır? İşte KPSS tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

20 Aralık 2016 Salı, 17:03:00 Güncelleme: 22 Aralık 2016 Perşembe, 09:28:41

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans ve ortaöğretim sınavına giren adaylar için sıra tercihlerde. ÖSYM, KPSS tercih kılavuzunu yayımladı. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte KPSS önlisans/ortaöğretim tercih kılavuzu ve tüm detaylar...

KPSS TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavına giren adayların sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar şimdi de tercih yapacaklar.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre; Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21-30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS TERCİH KILAVUZU

Bu kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de önlisans mezunlarının ve Tablo-3’te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

TABLO-1'de ortaöğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO-1'İ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TABLO-2'de önlisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO 2'İ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖNLİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TABLO-3'de lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadro ve pozisyonlar yer almaktadır.

TABLO-3'Ü GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

LİSANS MEZUNLARI İÇİN NİTELİK KODLARI

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve önce Tercihler alanına ardından KPSS-2016/2 Tercih İşlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.

KİMLER TERCİH YAPABİLİR?

Adayların kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 179
  • Misafir 3 saat önce
    85 puan ortaöğretim de nerelere tercih yapabilirim ?
  • Misafir 4 saat önce
    Anestezi teknikeri mezunuyum 80 puanla bir yer gelir mi acaba düşüncesi olan
  • Misafir 5 saat önce
    63 puan aldım bi yer gelirmi
  • Misafir 5 saat önce
    63 puan aldım bir yer gelirmi
  • Misafir 6 saat önce
    en az kaç puan alanlar tercih yapabilir
  • Misafir 6 saat önce
    Ortaöğretim 71 puan aldım imam hatip mezunuyum bilgisayar belgem var ne yapabilirim?
  • Misafir 6 saat önce
    BEN DÜZ LİSE MEZUNUYUM 1979 DOĞUMLUYUM 2016 KPSS ,DEN 72 PUAN ALDIM YERLEŞMEM MÜMKÜNMÜ
  • Misafir 6 saat önce
    BEN DÜZ LİSE MEZUNUYUM 1979 DOĞUMLUYUM 2016 KPSS ,DEN 72 PUAN ALDIM YERLEŞMEM MÜMKÜNMÜ
  • Misafir 6 saat önce
    lise sonuncu sınıftayım bızım ıcın tercıhler baslamadımı benmı yapamıyorum
  • Misafir 7 saat önce
    ORTA ÖGRETIM MEZUNLARI TAblo 1 den yapacak dimi
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
KPSS tercihlerinde 'güvenlik soruşturması' şartı
GÜNDEM

KPSS tercihi yapacaklar dikkat
2016 ortaöğretim KPSS nitelik kodu nedir?
GÜNDEM

KPSS nitelik kodları nedir?
e-YDS 2016/12 sınav giriş yerleri açıklandı
GÜNDEM

e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı
2016-Adalet Bakanlığı personel alımı sınav giriş belgesi yayımlandı
GÜNDEM

Adalet Bakanlığı sınavının giriş belgesi yayımlandı
2016-ALES sonbahar dönemi sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
STS'de değişikliğe gidildi
GÜNDEM

Seviye Tespit Sınavı'nda değişiklik
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadeleye devam edeceğiz
GÜNDEM

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜYLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
HDP ve DBP Kağızman eş başkanları tutuklandı
GÜNDEM

HDP VE DBP KAĞIZMAN EŞ BAŞKANLARI TUTUKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REKTÖR VE YÖK ÜYELİĞİ ATAMASI
Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı
GÜNDEM

ESKİ SAVCI MEHMET BERK'İN KARDEŞİ TUTUKLANDI