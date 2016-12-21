Türkiye'nin kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde eğitime bir gün ara verildi.

Gece başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle yollar kapandı. Şehir valileri, sosyal medya sitelerinden ve resmi internet sitelerinden yayınladıkları duyurularla okulların tatil edildiğini bildirdi.

KARAMAN

Karaman'da yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle, bugün ve yarın okullarda eğitim öğretim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde yoğun kar yağışı ve tipi beklenmesi nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kent genelindeki tüm okullarda bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramamnaraş'ta, dün akşam başlayan kar yağışı kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil, uçak seferleri de iptal edildi.



Dün akşamdan itibaren yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Kent merkezinde metrekareye 2.6 kilo kar düştüğü belirtilen kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Ekinözü'nde okullar tatil edildi. Pazarcık ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime 3 gün süreyle ara verildi.



Öte yandan kar yağışının ardından Kahramanmaraş-İstanbul ve Kahramanmaraş-Ankara seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te etkili kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yapışı nedeniyle bazı kararlar alındığını söyledi.

Kent genelinde eğitime bir gün ara verildiğini ifade eden Mete, hava durumuna göre bu sürenin uzayabileceğini kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür de üniversite öğrencilerine bugün izin verildiğini açıkladı.



ÇORUM



DHA'nın haberine göre, Çorum'un Osmancık İlçesi'nin tamamı, Kargı İlçesi'nin de taşımalı eğitim veren okullarında kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Dün akşam itibariyle etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Çorum'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Osmancık İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle okulların tamamı, Kargı İlçesi'nde de taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.