Amed Sportif'in deneyimli oyuncusu ve takım kaptanı Şehmus Özer, Malatya'da katıldığı bir düğünden dönerken aracının Elazığ-Gözeli yolu üzerinde bir uçuruma yuvarlanmasıyla hayatını kaybetti. Peki Amedspor'un kaptanı Şehmus Özer kimdir?

ŞEHMUS ÖZER KİMDİR?

Şehmus Özer, 10 Mayıs 1980 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen ve günümüze kadar Amed Sportif'te forma giyen futbolcudur. Futbolculuk kariyerine Erganispor'un altyapısında başlayan Şehmus Özer, 1998'de profesyonel kariyerine başlayan imzayı atarak as takıma katılmıştır.

As takımda ilk karşılaşmasına 29 Ağustos 1998'de oynanan Yüksekova Belediyespor maçında çıktı. Performansı ile dikkat çeken oyuncu Yeni Malatyaspor'a ve ardından Malatyaspor'a transfer oldu.

Malatyaspor'la geçirdiği ilk sezonda Play-Off'u kazanarak Süper Lig'e yükseldi ve Süper Lig'de 4 karşılaşmada forma şansı buldu. Ardından 1. Lig takımlarından olan Kayserispor'a kiralandı.

Sezonun sonunda Gümüşhanespor'a ve bir sezon sonra Mardinspor'a geçen Şehmus Özer, 4 sezon boyunca ilk 11'de forma giydi ve 119 maçta 43 gol attı.

2007-2008 sezonunda Karşıyaka'da ve 2008-2010'da Altay'da oynadı.

2010-2011 sezonunda Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu ve sezon sonu Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Fakat Süper Lig kadrosunda kendisine şans bulamadığı için serbest bırakıldı.

Serbest kalmasıyla 2011-2012 transfer döneminde Akhisar Belediyespor'a transfer oldu ve ardından Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Bir süre forma giydikten sonra 2013-2014'te yeniden Altay'a transfer olan Şehmus, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amedspor'a transfer oldu ve 3 sezonda 86 maçta 35 gol attı.

19 Aralık 2016 tarihinde Malatya'da katıldığı bir düğünden çıkıp Mardin'e dönerken Elazığ-Gözeli yolu üzerinde aracıyla uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.