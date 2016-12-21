21 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Şehmus Özer kimdir
GÜNDEM

Şehmus Özer kimdir?

Amed Sportif'in deneyimli oyuncusu Şehmus Özer trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki Amedspor'un kaptanı Şehmus Özer kimdir?

21 Aralık 2016 Çarşamba, 09:09:11 Güncelleme: 11:23:23

Amed Sportif'in deneyimli oyuncusu ve takım kaptanı Şehmus Özer, Malatya'da katıldığı bir düğünden dönerken aracının Elazığ-Gözeli yolu üzerinde bir uçuruma yuvarlanmasıyla hayatını kaybetti. Peki Amedspor'un kaptanı Şehmus Özer kimdir?

ŞEHMUS ÖZER KİMDİR?

Şehmus Özer, 10 Mayıs 1980 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen ve günümüze kadar Amed Sportif'te forma giyen futbolcudur. Futbolculuk kariyerine Erganispor'un altyapısında başlayan Şehmus Özer, 1998'de profesyonel kariyerine başlayan imzayı atarak as takıma katılmıştır.

As takımda ilk karşılaşmasına 29 Ağustos 1998'de oynanan Yüksekova Belediyespor maçında çıktı. Performansı ile dikkat çeken oyuncu Yeni Malatyaspor'a ve ardından Malatyaspor'a transfer oldu.

Malatyaspor'la geçirdiği ilk sezonda Play-Off'u kazanarak Süper Lig'e yükseldi ve Süper Lig'de 4 karşılaşmada forma şansı buldu. Ardından 1. Lig takımlarından olan Kayserispor'a kiralandı.

Sezonun sonunda Gümüşhanespor'a ve bir sezon sonra Mardinspor'a geçen Şehmus Özer, 4 sezon boyunca ilk 11'de forma giydi ve 119 maçta 43 gol attı.

2007-2008 sezonunda Karşıyaka'da ve 2008-2010'da Altay'da oynadı.

2010-2011 sezonunda Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu ve sezon sonu Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Fakat Süper Lig kadrosunda kendisine şans bulamadığı için serbest bırakıldı.

Serbest kalmasıyla 2011-2012 transfer döneminde Akhisar Belediyespor'a transfer oldu ve ardından Şanlıurfaspor'a transfer oldu. Bir süre forma giydikten sonra 2013-2014'te yeniden Altay'a transfer olan Şehmus, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amedspor'a transfer oldu ve 3 sezonda 86 maçta 35 gol attı.

19 Aralık 2016 tarihinde Malatya'da katıldığı bir düğünden çıkıp Mardin'e dönerken Elazığ-Gözeli yolu üzerinde aracıyla uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 40 dakika önce
    mekanı cennet olsun
  • Misafir 2 saat önce
    Mekani cennet olsun...serdar
  • Misafir 6 saat önce
    başımız sağolsun mekanı cennet olsun
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
CHP'de 3 bin 631 kişi üyelikten çıkarıldı
GÜNDEM

CHP'de 3 bin 631 kişi üyelikten çıkarıldı
Ağabeyini öldüren kardeşe 16 yıl 8 ay hapis
GÜNDEM

"Ben ağabeyime asla zarar vermek istemedim"
Suriyeli öğrencilere 4 milyon ders kitabı
GÜNDEM

Suriyeli öğrencilere 4 milyon ders kitabı
Batman'da 4 terörist ele geçirildi
GÜNDEM

Batman'da 4 terörist yakalandı!
Vali koruması polise cinsel istismardan 3 yıl 9 ay hapis
GÜNDEM

"Yaptığım bir eşeklikti. Bir daha..."
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
GÜNDEM

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı...
5 kişinin ölümüne neden olan umut taciri yakalandı
GÜNDEM

5 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN UMUT TACİRİ YAKALANDI
Eski savcı Mehmet Berk'in kardeşi tutuklandı
GÜNDEM

ESKİ SAVCI MEHMET BERK'İN KARDEŞİ TUTUKLANDI
HDP ve DBP Kağızman eş başkanları tutuklandı
GÜNDEM

HDP VE DBP KAĞIZMAN EŞ BAŞKANLARI TUTUKLANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ve YÖK üyeliği ataması
GÜNDEM

ERDOĞAN'DAN REKTÖR VE YÖK ÜYELİĞİ ATAMASI
İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Belediye meclis üyesine 7 yıl 5 ay hapis
GÜNDEM

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNE 7 YIL 5 AY HAPİS