15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 21 Aralık Çarşamba günü raporu.

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FİRARİ HAKİM VE SAVCI EŞİ YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari askeri hakim ile savcı eşi Malatya'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçtakilerin kimliklerini kontrol etti.

Malatya plakalı araçta yapılan incelemede araçtakilerin haklarında Ankara Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yakalama kararı verilen ve firari olarak aranan askeri hakim Y.G. (30) ile cumhuriyet savcısı eşi N.G. (27) olduğu tespit edildi.

Askeri hakim ve savcı eşi gözaltına alındı. (AA)

ESKİ ERDEMİR GENEL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'ın (ERDEMİR) eski genel müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. ERDEMİR Eski Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Başkanvekili Oğuz Nuri Özgen'in de aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı.

2 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında mühendis, formen, güvenlik görevlisi ve işçilerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 4 şüpheli cumhuriyet savcılığında ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen ERDEMİR Eski Genel Müdürü Oğuz Nuri Özgen tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 şüpheli ise adli kontrol yöntemiyle serbest bırakıldı. (İHA)

KÜTAHYA GEDİZ'DE 1 ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

Kütahya'nın Gediz İlçesi'nde bir öğretmen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Gediz Merkezli FETÖ/PDY operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.A. adlı öğretmen Bursa'da emniyet güçlerinin yaptığı yol kontrol uygulamasında yakalandıktan sonra Kütahya'nın Gediz ilçesine soruşturma kapsamında getirilmişti. M.A. Gediz'deki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan öğretmen M.A., FETÖ/PDY üyesi olmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

KASTAMONU'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kastamonu merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adı altında gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik 10 ilde Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince (KOM) gerçekleştirilen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z., ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S.Ö., B.D., H.Y., V.Y. ve Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan diğer 18 FETÖ şüphelisinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

MALATYA'DA 18 POLİSİN GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılanların da aralarında olduğu 18 polisin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ/PDY üyesi ve örgütle iltisaklı oldukları öne sürülen, daha önce görevden uzaklaştırılanların da aralarında bulunduğu, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çeşitli rütbelerdeki 18 polis gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

SAMSUN'DA ESKİ KADIN HAKİM TUTUKLANDI

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski kadın hakim tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan D.Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun 1. İdare Mahkemesi hakimliği yaparken açığa alınan D.Y.A, dün gözaltına alınmıştı. (AA)

SAMSUN'DA 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında iş adamı ve ihraç edilen bir subayın da bulunduğu 18 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ve Asarcık ilçesi ile Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı'da 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında iş adamı ve ihraç edilen bir subay ile üniversite öğrencileri, askeri okullardan atılan öğrenciler, Feza Eğitim Kurumlarında çalışanlarının da olduğu 18 kişi gözaltına aldı.

Adreslerindeki aramalarda dijital verilere el konulan zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.

Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. (AA)

ORDU'DA 3 HAKİM GÖZALTINA ALINDI

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 hakim gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince Fatsa Adliyesinde görevli biri kadın 3 hakimin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

SAKARYA'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu" değerlendirilen Gökkuşağı Kültür ve Eğitim Derneği (GÖKDER) üyeleri ve yöneticilerinin aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda dernek üyesi 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan KOM ekipleri, soruşturması kapsamındaki bir diğer operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı. (AA)

ZONGULDAK'TA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında doktor, sağlık çalışanlarının bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin ise arandığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Zonguldak merkezli İstanbul, Sakarya, Bilecik, Karabük'te örgütün sağlık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli hastanelerde çalışan aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının olduğu 10 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin ise arandığı bildirildi.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alaplı ilçesinde görevli hakim G.A. gözaltına alındı. G.A.'nın evinde ve odasında arama yapıldığı bildirildi. (İHA)

MANİSA'DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN ŞİRVAN KAYMAKAMI GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 7 Kasım tarihinde görevinden uzaklaştırılan Siirt'in Şirvan Kaymakamı Veysel Yüksel, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca 7 Kasım tarihinde FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Şirvan Kaymakamı 33 yaşındaki Veysel Yüksel, bugün memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünde tutulan Yüksel'in Manisa'ya sevk edilmesi bekleniyor. (İHA)

MERSİN'DE 3 HAKİM VE 1 SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Adliyesi'nde görevli 3 hakim ve 1 savcı gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. (İHA)

ESKİ HSYK ÜYESİ İBRAHİM OKUR ALTINCI KEZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi İbrahim Okur, ifadesi alınmak üzere altıncı kez Ankara Adliyesine götürüldü.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Okur, cumhuriyet savcılarına ifade veriyor.

Okur, daha önce 5 gün boyunca soruşturmayı yürüten savcılarca ifade vermişti.

İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunduğunu belirtmişti. Okur, bu dilekçeden bir süre sonra tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmişti. (AA)

ANKARA'DA 29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 29 zanlıyı gözaltına aldı.

Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başkentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 32 kişiden 29'u gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının Adalet Bakanlığında çalışırken ihraç edildiği, bazılarının ise görevlerini sürdürdüğü belirtildi. (AA)

VAN'DA İŞ ADAMI HALİT YAKUT TUTUKLANDI

Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş adamı Halit Yakut, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye maddi menfaat sağladıkları, kişisel veri ve özel hayatı ihlal ettikleri öne sürülen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yakut, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan Yakut, "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Yasa dışı yollarla Gürcistan'dan bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen şüpheli Yakut, 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alınmıştı. (AA)

İZMİR'DE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE OPERASYON: 14 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de Sağlık il Müdürlüğü'nde görev yaparken, Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantıları tespit edildikten sonra açığa alınan ve ihraç edilen 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında uzman doktor ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürüldü.



İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İl Sağlık Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantıları oldukları tespit edildikten sonra meslekten ihraç edilen ve açığa alınan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde birçok adrese eşzamanlı yapılan baskında, aralarında uzman doktor ve hemşirelerin yanı sıra sağlık çalışanların bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ByLock kullandığı ve Bank Asya'ya 17-25 Aralık sürecinden sonra para yatırdıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorguları sürdüğü bildirildi. (NEŞET DİŞKAYA / HABERTÜRK HABER MERKEZİ)

NİĞDE'DE 1'İ SAVCI 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Niğde'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmalar kapsamında 1'i savcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri ve TEM Şubesi ekipleri bu sabah yeni gözaltılar gerçekleştirdi. Yapılan gözaltı operasyonları sonucunda daha önce adli kontrol şartıyla serbest kalan A.E. adlı avukat, İ.K. adlı iş adamı ile F.T. isimli cumhuriyet savcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam devam ediyor. (İHA)

BURSA'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kapatılan Orhangazi Üniversitesinde görev yapmış, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 9 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. Ahmet K, Doç. Dr. Faruk D, Yrd. Doç. Dr. Mustafa İ, araştırma görevlisi Ahmet A, kontrol işletmeni Tülay A, memur Didem T. ile mühendisler Ali K, Ufuk A. ve Kemal Pyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait evlerde arama yapılırken, zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.

Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi. (AA)

ANTALYA'DA FİRARİ YARGITAY ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkan 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan Antalya'da yakalandı. Erdoğan'ın özel bir hastanede beyin ameliyatı olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve firari olan 8'i Danıştay, 31'i Yargıtay üyesinin arasında bulunan Mustafa Erdoğan Antalya'da yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Erdoğan'ın sağlık sorunları sebebiyle Antalya'da özel bir hastanede yattığı tespit edildi. Beyin Cerrahi servisinde operasyon geçiren ve tedavisi devam eden Mustafa Erdoğan'ın hastanede polis kontrolünde tutulduğu bildirildi. Polis, gözaltı ve ifade işlemleri için Erdoğan'ın sağlık durumunun düzelmesini bekliyor.

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 140 Yargıtay, 48 Danıştay üyesi hakkında gözaltı kararı alınmış, bunlardan 149'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (İHA)

KOCAELİ'DE 18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDYnin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 56 şüpheliden 18inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6sı kadın 18 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki hafta önce örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullananlar arasında kırmızı listede oldukları iddia edilen farklı meslek gruplarından 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, KOM ekiplerince yapılan operasyonda bu şüphelilerden 56sı gözaltına alınmıştı. (AA)

SİVAS'TA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sivasta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullandıkları iddiasıyla kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 12 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

Ekipler, aralarında bir şube müdürünün de bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında memur, işçi ve sözleşmeli personel olarak çalışan zanlıları değişik adreslerde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis ekipleri, 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

İZMİR'DE ADLİYEYE SEVK EDİLEN 6 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI

İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6 kişiden biri tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) daha önce görevden uzaklaştırılan öğretim üyelerinin de aralarında yer aldığı 3 kişi, savcılık talimatıyla salıverildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen 6 kişi, savcılık tarafından sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Zanlılardan biri "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Kasım'da İzmir'in yanı sıra İstanbul, Balıkesir, Gaziantep ve Sakarya'da düzenlediği operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 14 kişiden 9'unu gözaltına almıştı.

İYTE'deki görevlerinden daha önce uzaklaştırılan profesör ve doçentlerin de aralarında bulunduğu zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilmişti. (AA)

SAKARYA'DA İHRAÇ EDİLEN 2 HAKİM VE 1 CUMHURİYET SAVCISI GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'da, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından meslekten uzaklaştırılan 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HSYK 2'nci Dairesi dün 96 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı. Açıklama sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, Hendek Adliyesi'nde görev yapan hakim Samet Kaya, Hendek Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Özbay ve Geyve Hakimi Hurşit Özkaya hakkında gözaltı kararı verdi. Kararın Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı dün gece gözaltına alınarak Emniyete getirildi. 3 kişinin emniyetteki sorgulamaları sürüyor. (DHA)

ŞANLIURFA'DA 9 HAKİM İLE 1 SAVCI GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 hakim ile 1 savcı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan 9 hakim ve 1 savcı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)