İnsanı Yardım Vakfı'nın (İHH) çağrısı ile Reyhanlı'ya gelenlerin nöbet tuttuğu alana gelen motosikletli gezgin Chen Liang Quan'ın, polis noktasından geçişine izin verilmedi. İngilizce, Çin vatandaşı olduğunu söyleyen Quan, Halep'e gitmek istediğini anlattı. Ancak görevli polislerden birinin Quan'a, "No smoking" (Sigara içmek yasak) demesi çevredekileri güldürdü. Geçişin olmadığını el hareketleri ile anlatmaya çalışan polise çevredeki İngilizce bilen bir kişi yardımcı oldu. İngilizce geçişe izin verilmediğini anlatılan Chen Liang Quan, bölgeden ayrıldı.

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