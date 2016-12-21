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Sınırdaki Çinli turist ve polisin diyaloğu güldürdü

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne Suriye'nin Halep kentine gitmek için motosikletiyle gelen Çinli Chen Liang Quan'ın, Cilvegözü Sınır Kapısı öncesi kurulan kontrol noktasında bir polis memuru ile diyalogu güldürdü

21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:25:17 Güncelleme: 11:06:17 DHA

İnsanı Yardım Vakfı'nın (İHH) çağrısı ile Reyhanlı'ya gelenlerin nöbet tuttuğu alana gelen motosikletli gezgin Chen Liang Quan'ın, polis noktasından geçişine izin verilmedi. İngilizce, Çin vatandaşı olduğunu söyleyen Quan, Halep'e gitmek istediğini anlattı. Ancak görevli polislerden birinin Quan'a, "No smoking" (Sigara içmek yasak) demesi çevredekileri güldürdü. Geçişin olmadığını el hareketleri ile anlatmaya çalışan polise çevredeki İngilizce bilen bir kişi yardımcı oldu. İngilizce geçişe izin verilmediğini anlatılan Chen Liang Quan, bölgeden ayrıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 dakika önce
    Ne isi var ya cinli adamin orada ohhoo masallah ortalik istihbaratcidan gecilmiyor onune gelen ajanlik yapiyor olmaz.
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