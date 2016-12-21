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Hava durumu 21.12.2016

21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:30:01 HABERTURK.COM

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı geldi

  • 1
    1 | 27

    AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu. Rüzgarın şiddetlenmesiyle deniz ulaşımında aksamalar olabilir.

  • 2
    2 | 27

    Perşembe sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezinde yağmur, kırsal ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde (1-4 cm) görüleceği tahmin ediliyor. 

  • 3
    3 | 27

    Bugünden itibaren  rüzgarın fırtına seviyesine (30-75 km/s) ulaşması beklenirken 3 gün boyunca açık deniz seferlerinde aksamalar yaşanabilir. 

     

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