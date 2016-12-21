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Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.