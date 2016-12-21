21 Aralık 2016 Çarşamba, 10:30:01 | Güncelleme: 14:17:38
HABERTURK.COM
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı geldi
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AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu. Rüzgarın şiddetlenmesiyle deniz ulaşımında aksamalar olabilir.
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Perşembe sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezinde yağmur, kırsal ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde (1-4 cm) görüleceği tahmin ediliyor.
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Bugünden itibaren rüzgarın fırtına seviyesine (30-75 km/s) ulaşması beklenirken 3 gün boyunca açık deniz seferlerinde aksamalar yaşanabilir.
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Meteoroloji'nin saatlik hava tahminlerine göre ise İstanbul'da bugün sulu kar yağışı etkili olacak.
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Marmara, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çorum, Samsun, Amasya, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bu sabah başlayan ve devam eden kar yağışlarının, yarın (22.12.2016 Perşembe) akşam saatlerine kadar Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı v.b) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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20 YIL SONRA KAR YAĞDI!
İHA'nın haberine göre, Mersin'in Mut ilçe merkezine 20 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Vatandaşlar kar sevincini selfie çekerek kutladı. Sabah başlayan kar yağışı sonucu ilçe merkezi adeta karla kaplandı. Vatandaşlar bir anda bembeyaz bir görüntüye kavuşan ilçe merkezinde büyük sevinç yaşadı.
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İlçede yaklaşık 20 yıldır ilk kez kar gördüklerini dile getiren vatandaşlar, sevinç çığlıkları arasında selfie çekinmeyi ihmal etmedi. 15 yıldır Mut'ta yaşadığını ve kar yağışına şahit olmadığını söyleyen Ufuk Ünlü isimli vatandaş, "Tam Karadeniz havası oldu. 15 yıldır Mut ilçesindeyim 1 kere kar yağdı. Bura tam Safranbolu'ya benzedi. Mut'ta bugün doğa güzelliğine herkes hayran kalacak" dedi.
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Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
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Ankara'da da bugün hafif kar yağışı bekleniyor. Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı tüm kenti beyaza bürüdü.
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Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ana arterlerde tuzlama çalışması yapılırken, şehrin ara sokakları beyaz örtüye büründü. Yüksek kesimlerde sürücülerin görüş mesafesi kısaldı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiğe engel olmadı.
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Hatay ve Osmaniye'de bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.
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Perşembe günü yine yurt genelinde yağışlar etkili olacak. Kuzey kesimlerde bulutluluk artarken Samsun çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek.
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Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar yağmur şeklinde olacak.
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Hatay, Gaziantep çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
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Cuma günü iç kesimlerde yağışlar yine kar şeklinde, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacak. Marmara'da yağışların karla karışık yağmurdan yağmura dönmesi bekleniyor.
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Yağışlı havanın cuma günü ve haftasonunda da yurdun büyük bölümünde sahillerde yağmur iç kesimlerde kar olarak etkili olmaya devam edeceği bekleniyor.
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Cumartesi günü yurtta hava durumu
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Pazar günü yurtta hava durumu
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AA'nın haberine göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ile Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava Elazığ'ın batı ve güney kesimleri ile Malatya'da kar yağışlı, Adıyaman'da yağmur ve kar yağışlı, yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurlu, Bingöl ve Tunceli'de ise parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak.
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Sıcaklıkların 1-3 derece artacağı bölgede rüzgar, Adıyaman'da kuzeydoğu, diğer illerde doğu ve güneydoğundan hafif ve orta kuvvette esecek.
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Bu illerde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile yer yer sis ile pus bekleniyor.
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Vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.