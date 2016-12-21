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Vatandaşın en memnun olduğu hizmet 'gassallık'

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:00:31 İHA

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    Türkiye'de yapılan anketlerde memnuniyet oranı yüzde 99 ile vatandaşların en memnun olduğu kişiler olan gassallar, yılda yüzlerce ölüyü yıkayıp, temizleyip, kefenledikten sonra ebediyete uğurluyor. Gassallar, hayatlarının büyük bir bölümünü neredeyse 'gasilhane' denilen o ölü yıkama kabininin içinde geçiriyor. 

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    Kamuoyunda 'ölü yıkayıcı' olarak bilinen gassallar, ölümün tıpkı doğum gibi en büyük hakikat olduğunu bilerek görevlerini yapmayı sürdürüyorlar. Ayrıca Türkiye'de yapılan memnuniyet anketlerinde yüzde 99 ile insanların en memnun olduğu kişiler olan gassallar, bu yönleriyle de toplum içinde fark atıyor. 

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    Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde çalışan 4 kadın, 2 erkek gassal da yaptıkları meslekle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 21 saat önce
    valla işiniz ürkütücü, bide poz verirken özellikle ortadakin teyze, baya bir ürkütücü..:)
  • Misafir 22 saat önce
    ben okurken irkildim yani bu teyzelerime helal olsun. Allah razı olsun.
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
    Allah razı olsun
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 11:46
    valla söylenecek son sözü söylüyorlar helal olsun
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