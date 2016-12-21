Barışmaya çağırdığı eski eşini bacağından vurdu

Adana'da 9 ay önce kendisinden boşanan eşini barışmak amacıyla çağıran bir kişi, tabancayla eski eşini bacağından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Songül Özelmas (37), kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Mustafa Altıntaş'a (44) boşanma davası açıp 9 ay önce boşandı. Ancak eski koca, genç kadının peşini bir türlü bırakmadı.

Geçtiğimiz akşam da genç kadını arayan eski koca, "Seni çok seviyorum seninle barışmak istiyorum beni sadece son bir kez dinle" dedi. Bunun üzerine genç kadın buluşmayı kabul edip eski kocasının verdiği adrese gitti. Bir süre eski karı-koca konuştu. Ancak Mustafa Altıntaş daha sonra genç kadını geldiği otomobile bindirip götürmek istedi.

Genç kadın ise bu teklifi kabul etmeyince Altıntaş kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Genç kadın direnip binmeyince Altıntaş tabancasını çıkartıp genç kadına ateş etti. Özelmas, diz kapağından yaralandı. Genç kadının yaralandığı gören eski koca otomobile binip olay yerinden kaçtı. Genç kadın ise çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olayın polise intikal etmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nin cinayet dedektifleri eski kocayı bulmak için operasyon başlattı. Zanlı bir süre sonra dedektifler tarafından yakalanıp emniyete götürüldü. Zanlının polise verdiği ifadede, eski eşini çok sevdiğini, onunla barışmak istediğini ancak gelmek istemeyince vurduğunu, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Genç kadının ise hayati tehlikesinin olmadığı ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.