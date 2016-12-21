Darbecilerin yargılanacağı salon inşaatı bitiyor

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara'da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılacak davaların görüleceği duruşma salonu 645 sanık, 900 izleyici ve avukat olmak üzere bin 545 kişilik olacak. Tarihi yargılamanın yapılacağı salon bin 500 metrekarelik alana sahip olacak.