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Darbecilerin yargılanacağı salon inşaatı bitiyor

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:34:12 AA

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı, bin 545 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük duruşma salonunun inşaatında sona yaklaşıldı

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    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sincan Cezaevi Yerleşkesinde geçen Ağustos ayında inşaatına başlanan salonun yapım çalışmaları Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

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    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin Ankara'da yürütülen soruşturmalar kapsamında açılacak davaların görüleceği duruşma salonu 645 sanık, 900 izleyici ve avukat olmak üzere bin 545 kişilik olacak. Tarihi yargılamanın yapılacağı salon bin 500 metrekarelik alana sahip olacak.

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    İlk olarak FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların görüleceği duruşma salonuna tutuklu, hakim ve savcı, izleyici olmak üzere üç ayrı bölümden giriş yapılacak.

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