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El Bab'dan acı haber
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Türk askeri El Bab merkezine giriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye'nin El Bab şehrinde DEAŞ'la girilen çatışmada 4 askerin şehit düştüğünü açıkladı. Çatışmalar, kritik bölgede yoğunlaştı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:57:39 Güncelleme: 15:31:50 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında devam eden çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarındaki 4 asker şehit oldu, biri ağır 15 asker yaralandı.

El Bab'daki çatışmalar merkezdeki teröristlerin barınma, silah ve cephane deposu haline getirdiği şehir hastanesi civarında sürüyor. Söz konusu hastanenin bulunduğu bölge DEAŞ tarafından yoğun korunan ve El Bab'a hakim bir tepenin yamacında yer alırken, yoğun çatışmalar devam ediyor. Tepenin alınmasının El Bab merkezinin de ele geçirilmesi anlamına geleceği belirtiliyor. 

EN AZ 45 TERÖRİST ETKİSİZ 
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, harekat kapsamındaki çatışmalar El Bab'da yoğunlaştı. Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bölgeye düzenlenen hava harekatının ardından Fırtına obüsleri ve topçu birlikleri, teröristlere ait hedefleri vurmayı sürdürdü.

Gün içindeki top ve diğer ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda terör örgütü DEAŞ tarafından kullanılan ağır silah monteli 8 pikap imha edildi. Savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta da 47 barınma alanı vuruldu, ilk belirlemelere göre 45'ten fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin telsiz konuşmalarından büyük panik içinde oldukları, çok sayıda yaralı DEAŞ mensubunun bulundukları alanlardan tahliye edilmeyi bekledikleri belirlendi.

"HASTANEYE SALDIRI" İDDİASI
Öte yandan askeri kaynaklar, "DEAŞ üyesi teröristlerin TSK'nın bölgedeki sahra hastanesine yönelik saldırı düzenlendiği" iddialarını yalanladı. Yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin El Bab'da sahra hastanesinin bulunmadığını açıkladı.

FIRAT KALKANI'NDA 25 ŞEHİT
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında rejim güçlerinin hava ve DEAŞ militanlarının roket, havan ve bomba yüklü araçla yaptığı saldırılarda bugüne kadar 21 asker şehit oldu. Bugün çıkan çatışmada 4 askerin daha yaşamını yitirmesiyle harekatta bugüne kadar şehit olan asker sayısı 25'e yükseldi.

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YORUMLAR 69
  • Misafir 22 saat önce
    başımız sağ olsun
  • Misafir 23 saat önce
    Allah korusun ordumuzu, askerlerimizi
  • Misafir 23 saat önce
    allah yardımcınız olsun askerler
  • Misafir 23 saat önce
    Allah tsk yardimcisi olsun
  • Misafir 24 saat önce
    ne işimiz var o bataklıkta... tek mehmetçiğin hayatına değer mi siyasetiniz yeter artık ya...
  • Misafir 24 saat önce
    Dualarımız sizinle Allah yardımcınız olsun.
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 16:00
    Dualarımız sizinle, ALLAH yar ve yardımcınız olsun.
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:49
    bu iş tamamdır ninşaallah
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:44
    Allah yar ve yardımcıları olsun dua edin arkadaşlar
  • Misafir 21 Aralık 2016 Çarşamba 15:27
    Seferberlik ilan edilsin dumduz edip gelelimmm...
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