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Abdullah Çakıroğlu
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Tekmeci saldırgan Abdullah Çakıroğlu'yla ilgili flaş gelişme

Mahkeme hakimi, Abdullah Çakıroğlu'nun Adli Tıp Kurumunda 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:01:13 Güncelleme: 12:34:57 AA

Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbettiği gerekçesiyle yargılanan Abdullah Çakıroğlu, akıl hastalığının tespit edilebilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumunda gözlem altına alınacak.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çakıroğlu ve şikayetçi Terzi'nin avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, sanık Abdullah Çakıroğlu'nun, akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise bu durumun ne zamandan beri sürdüğü, akıl hastalığının dava konusu olaya etkisinin ne olduğu ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalıp azalmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumunda 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi.

Duruşmayı, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından çok sayıda avukat ile Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da izledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çekmeköy'de, belediye otobüsünde hemşire Ayşegül Terzi'yi darbeden Abdullah Çakıroğlu'nun "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    15 temmuz gecesi imamlara yapılan saldırıları yapanları da aynı kanun maddelerine göre yargılasınlar ki gerçekten ülkemizde inanç hürriyetinin kullanılmasını engelleyenlerin cezalandırıldığına inanalım..
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