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Gaziantep'de uçak seferleri iptal edildi

Gaziantep'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, 8 uçuş iptal edildi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:10:53 Güncelleme: 13:00:09 DHA

Gaziantep'te, yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle saat 07.40 ile 13.05 arasında planlanan uçak seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Ankara, İstanbul ve İzmir'e yapılması planlanan 8 uçuş karşılıklı iptal edilirken, havalimanı pistinde kar küreme çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 17 dakika önce
    3 buçuk milyon kişi bir olsak 55 liralari birleştirsek hiçbirimizin kadroya ihtiyaci kalmazdi
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