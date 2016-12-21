Gaziantep'de uçak seferleri iptal edildi

Gaziantep'te, yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesiyle saat 07.40 ile 13.05 arasında planlanan uçak seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Ankara, İstanbul ve İzmir'e yapılması planlanan 8 uçuş karşılıklı iptal edilirken, havalimanı pistinde kar küreme çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.