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askerlik
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik erteleme sürelerine ilişkin açıklama

"Öğrenciler öğrenimlerini terk ettikleri veya mezun oldukları tarihten itibaren 1 veya 2 sene süreyle sevk tehirleri haklarını kullanabilmektedirler"

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:26:55 Güncelleme: 12:33:21 İHA

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik erteleme süreleri ile ilgili, "Üniversiteler tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlikleri 2 senelik öğrenim süresi için 4 yıl, 4 senelik öğrenim süresi için 7 yıl, 6 senelik öğrenim süresi için 9 yıl olarak okula ilk kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ertelenebilmektedir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, askerlikte erteleme süreleri hakkında açıklama yaptı. Basında çıkan haberlerin yanlış yorumlamadan kaynaklandığı ve uygulamada bir değişikliğin olmadığı kaydedilen açıklamada, "Öğrenci ertelemeleri 1111 sayılı Kanun'un 35'inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre üniversiteler tarafından kimlikleri bildirilen yükümlülerin askerlikleri 2 senelik öğrenim süresi için 4 yıl, 4 senelik öğrenim süresi için 7 yıl, 6 senelik öğrenim süresi için 9 yıl olarak okula ilk kayıt yaptırdıkları yıldan itibaren ertelenebilmektedir. Erteleme süreleri, lisans/ön lisan eğitimde 29 yaşını aşmamakta, lisansüstü eğitimlerde ise 35 yaşına çıkabilmektedir. Öğrencilerin mezuniyeti veya okulu terk etmelerinde ise, bu ertelemeleri iptal edilerek yükümlülerin yoklama için gerekli işlemleri başlatılmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler öğrenimlerini terk ettikleri veya mezun oldukları tarihten itibaren 1 veya 2 sene süreyle sevk tehirleri haklarını kullanabilmektedirler. Örneğin 2012'de 4 senelik bir fakülteye kaydolan öğrencinin askerliği 2019 yılı sonuna kadar ertelenmektedir. Öğrenci 2016 yılında mezun olduğu takdirde mevcut erteleme süresi iptal edilerek yoklama için gerekli işlemler başlatılmaktadır" denildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    bence fazladan süre veriliyor okulu bitenı direk askere almaları gerekıyor
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