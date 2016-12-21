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Bekir Bozdağ
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2016 yılında cezaevinde kaç intihar gerçekleşti?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2016 yılında intihar nedeniyle gerçekleşen ölümler ile ilgili açıklama yaptı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:31:24 Güncelleme: 13:02:21

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2016 yılının ilk altı ayında ceza infaz kurumlarında intihar nedeniyle 30 ölümün gerçekleştiğini bildirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yazılı soru önergesini cevaplayan Bozdağ, cezaevlerinde bu yılın ilk altı ayında yaşanan ölüm ve intihar olaylarına ilişkin rakamlar hakkında bilgi verdi.

Bozdağ, bu yılın Ocak ve Haziran ayları arasında cezaevlerinde bulunan 195 kişinin eceliyle yaşamını yitirdiğini bildirerek, "2016 yılının ilk altı ayında intihar nedeniyle toplam 30 ölüm gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

İntihara teşebbüs olay sayısının ise aynı zaman aralığında 306 olduğunu belirten Bakan Bozdağ, ceza infaz kurumlarında meydana gelen intihar olaylarının Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturulduğunu bildirdi.

"AVRUPA ORTALAMASININ ALTINDA"

Avrupa Konseyi'nce yayınlanan yıllık cezaevi istatistiklerine de değinen Bozdağ, bu istatistiklere göre her 10 bin hükümlü ve tutukluya göre cezaevlerindeki intihar olayının Türkiye'de yüzde 3,2 olduğunu vurguladı.

Bakan Bozdağ, "Bu oran Avusturya'da 6,8, Belçika'da 11, Danimarka'da 7,3, Almanya'da 7,4, İtalya'da 6,5, Fransa'da 12,4, Hollanda'da ise 3,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler dikkate alındığında Türkiye'de bulunan ceza infaz kurumlarında intihar eden hükümlü ve tutuklu oranının Avrupa ortalamasının çok altında olduğu görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümlü ve tutukluların kuruma kabulünden tahliyelerine kadar geçen sürede Eğitim ve Psikososyal Yardım Servisi tarafından psikolojik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik hizmetlerin verildiğini aktaran Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi ile Avrupa Komisyonu ortak programı kapsamında Bakanlığımızın 2009-2012 yılları arasında yürütmüş olduğu 'Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi Projesi' kapsamında, ceza infaz kurumlarında intiharın önlenmesi ve intihar vakalarına yaklaşım konularında personelin bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılması ve bu konularda müdahalede bulunacak kişiler ile ekip çalışmasını geliştirmeye yönelik bir program geliştirilmiştir. Her kurumda intiharı önleme ve müdahale konusunda çalışacak 'İntihar Risk Yönetimi Grubu' oluşturulması ve ceza infaz kurumunda bulunup hükümlü ve tutuklularla temasta bulunan her meslekten personelin bu ekipte olması hedeflenmiştir. Lideri kurum müdürü olan bu ekipte, ayrıca bir psikolog, bir sosyal çalışmacı, bir sağlık görevlisi, bir sorumlu baş memur, intihar girişiminde bulunan ve kendine zarar veren hükümlü tutuklunun gözetiminden sorumlu bir infaz koruma memuru yer almaktadır."

Ayrıca kuruma giren her tutuklu ve hükümlünün intihar ile kendine zarar verme riskine karşı değerlendirildiğine de işaret eden Bozdağ, "İntihar Risk Yönetimi Grubu" tarafından risk taşıyanlara yönelik çalışmalar yapılarak gerekli bakım ve gözetim planının oluşturulduğuna dikkati çekti.

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