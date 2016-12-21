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Mersin'de bir adam boşanmak isteyen karısını öldürdü

Mersin'de aralarında geçimsizlik olan 12 yıllık evli çift kavga etmeye başlayınca, engelli adam boşanmak isteyen doğuştan engelli karısını önce bıçakladı, sonra da evi ateşe vermek istedi

21 Aralık 2016 Çarşamba, 12:41:51 Güncelleme: 12:43:20 İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yaşadıkları sorunlar nedeniyle evden uzaklaştırma cezası alan işitme ve konuşma engelli adam, doğuştan engelli karısını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Olay Tarsus'un Taşobası Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, doğuştan ayağı engelli eşi Sevinç A. (35) ile aralarında sorunları bulunan işitme ve konuşma engelli Nuri A., mahkeme kararıyla evden uzaklaştırma cezası aldı. Çocukları olmayan Nuri A., eşi Sevinç A.'ya boşanma davası açtı.

12 yıldır evli çiftin arasında yaşanan sorunlar sürerken, eve gelen Nuri A. ile eşi Sevinç A. kavga etmeye başladı.
Kavga sırasında Nuri A., Sevinç A.'yı sırtından ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan kadın, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evlerinin yatak odasını ateşe veren ve evin kısmen yanmasına neden olan Nuri A., daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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